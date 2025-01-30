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В больницы в Вашингтоне не поступали пострадавшие в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
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09:30 30.01.2025 (обновлено: 10:23 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996266660.html
В больницы в Вашингтоне не поступали пострадавшие в авиакатастрофе
В больницы в Вашингтоне не поступали пострадавшие в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
В больницы в Вашингтоне не поступали пострадавшие в авиакатастрофе
Ряд больниц в районе Вашингтона заявили, что к ним еще не поступали люди, пострадавшие в результате авиакатастрофы над городом, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:30:00+03:00
2025-01-30T10:23:00+03:00
в мире
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд больниц в районе Вашингтона заявили, что к ним еще не поступали люди, пострадавшие в результате авиакатастрофы над городом, сообщает телеканал ABC. "Три отделения неотложной помощи в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили... что еще не приняли никаких пациентов, пострадавших из-за крушения", - говорится в сообщении. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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в мире, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В больницы в Вашингтоне не поступали пострадавшие в авиакатастрофе

ABC: больницы в Вашингтоне пока не принимали пострадавших при крушении самолета

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд больниц в районе Вашингтона заявили, что к ним еще не поступали люди, пострадавшие в результате авиакатастрофы над городом, сообщает телеканал ABC.
"Три отделения неотложной помощи в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили... что еще не приняли никаких пациентов, пострадавших из-за крушения", - говорится в сообщении.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.
Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
08:58
 
В миреСШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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