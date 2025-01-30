https://ria.ru/20250130/krushenie-1996244677.html

На борту вертолета, столкнувшегося с самолетом в США, было трое военных

На борту вертолета, столкнувшегося с самолетом в США, было трое военных - РИА Новости, 30.01.2025

На борту вертолета, столкнувшегося с самолетом в США, было трое военных

На борту вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским лайнером у вашингтонского аэропорта Рейгана, было трое военных, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:56:00+03:00

2025-01-30T06:56:00+03:00

2025-01-30T07:04:00+03:00

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На борту вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским лайнером у вашингтонского аэропорта Рейгана, было трое военных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника."На борту Black Hawk... находилось три солдата", - говорится в публикации.Телеканал ранее сообщал, что на борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана столкнулись региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс 5342, и военный вертолет Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша