https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html

В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом

В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025

В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом

Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:19:00+03:00

2025-01-30T06:19:00+03:00

2025-01-30T06:31:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

american airlines

канзас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/69/1549766976_1058:0:2658:900_1920x0_80_0_0_fcde1088dbddef1df13035d33e835c1f.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров."Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", - говорится в сообщении авиарегулятора.Самолет такого типа может принять на борт от 60 до порядка 80 пассажиров.Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

вашингтон (штат)

сша

канзас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines, канзас