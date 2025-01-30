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В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:19:00+03:00
2025-01-30T06:19:00+03:00
2025-01-30T06:31:00+03:00
вашингтон (штат)
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров."Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", - говорится в сообщении авиарегулятора.Самолет такого типа может принять на борт от 60 до порядка 80 пассажиров.Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines, канзас
Вашингтон (штат), США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп, American Airlines, Канзас
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
У аэропорта Вашингтона столкнулись пассажирский самолет Bombardier и вертолет