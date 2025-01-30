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В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
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06:19 30.01.2025 (обновлено: 06:31 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:19:00+03:00
2025-01-30T06:31:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
тед круз (сенатор от штата техас)
дональд трамп
american airlines
канзас
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров."Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", - говорится в сообщении авиарегулятора.Самолет такого типа может принять на борт от 60 до порядка 80 пассажиров.Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines, канзас
Вашингтон (штат), США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп, American Airlines, Канзас
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом

У аэропорта Вашингтона столкнулись пассажирский самолет Bombardier и вертолет

© Фото : Bombardier 2019Самолет Bombardier Global 5000
Самолет Bombardier Global 5000 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Bombardier 2019
Самолет Bombardier Global 5000. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров.
"Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", - говорится в сообщении авиарегулятора.
Самолет такого типа может принять на борт от 60 до порядка 80 пассажиров.
Рейс вылетел из Канзаса.
Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.
Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.
Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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Вашингтон (штат)СШАВ миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономТед Круз (сенатор от штата Техас)Дональд ТрампAmerican AirlinesКанзас
 
 
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