https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242337.html

При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди

При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди - РИА Новости, 30.01.2025

При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди

Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам, сообщил американский сенатор Тед Круз в соцсети Х. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:13:00+03:00

2025-01-30T06:13:00+03:00

2025-01-30T06:31:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

канзас

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам, сообщил американский сенатор Тед Круз в соцсети Х."Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть", - написал Круз.Как сообщил ранее Белый дом, военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, канзас, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines