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При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди - РИА Новости, 30.01.2025
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06:13 30.01.2025 (обновлено: 06:31 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242337.html
При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди
При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди - РИА Новости, 30.01.2025
При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди
Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам, сообщил американский сенатор Тед Круз в соцсети Х. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам, сообщил американский сенатор Тед Круз в соцсети Х."Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть", - написал Круз.Как сообщил ранее Белый дом, военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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в мире, вашингтон (штат), сша, канзас, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines
В мире, Вашингтон (штат), США, Канзас, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп, American Airlines
При ЧП у аэропорта имени Рейгана погибли люди

Сенатор Круз: при столкновении вертолета и самолета в Вашингтоне погибли люди

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам, сообщил американский сенатор Тед Круз в соцсети Х.
"Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть", - написал Круз.
Как сообщил ранее Белый дом, военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.
Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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