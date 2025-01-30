https://ria.ru/20250130/krushenie-1996241783.html

Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом

Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025

Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:01:00+03:00

2025-01-30T06:01:00+03:00

2025-01-30T12:34:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

вашингтон

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

тед круз (сенатор от штата техас)

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky.Изначально оно сообщало, что воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с небольшим самолетом. По предварительным данным, он упал в реку.На месте работают пожарные.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас)