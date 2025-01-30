Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом
У аэропорта имени Рейгана в Вашингтон военный вертолет столкнулся с самолетом
© Getty Images / Andrew HarnikПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.
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"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.
Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky.
Изначально оно сообщало, что воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с небольшим самолетом. По предварительным данным, он упал в реку.
На месте работают пожарные.
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