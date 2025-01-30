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Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
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06:01 30.01.2025 (обновлено: 12:34 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996241783.html
Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом
Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом
Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:01:00+03:00
2025-01-30T12:34:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
вашингтон
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky.Изначально оно сообщало, что воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с небольшим самолетом. По предварительным данным, он упал в реку.На месте работают пожарные.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас)
США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Тед Круз (сенатор от штата Техас)
Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом

У аэропорта имени Рейгана в Вашингтон военный вертолет столкнулся с самолетом

© Getty Images / Andrew HarnikПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.
«
"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.
Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky.
Изначально оно сообщало, что воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с небольшим самолетом. По предварительным данным, он упал в реку.
На месте работают пожарные.
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СШАВ миреДональд ТрампВашингтонСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономТед Круз (сенатор от штата Техас)
 
 
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