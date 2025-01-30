https://ria.ru/20250130/kriminal-1995943368.html

"По закону не наказать". Что устроила банда подростков в Краснодаре

"По закону не наказать". Что устроила банда подростков в Краснодаре - РИА Новости, 30.01.2025

"По закону не наказать". Что устроила банда подростков в Краснодаре

Порча имущества, избиение сверстников и пенсионеров — краснодарские оперативники разыскали хулиганов, которые нападают на людей и выкладывают видеозаписи в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Порча имущества, избиение сверстников и пенсионеров — краснодарские оперативники разыскали хулиганов, которые нападают на людей и выкладывают видеозаписи в интернет. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Однако заставить школьников ответить по закону вряд ли получится. РИА Новости разбиралось в ситуации.Подростковый террорШирокий общественный резонанс вызвали на днях видеозаписи, опубликованные в телеграм-каналах Краснодара. На первом ролике школьник пытается залезть в окно многоэтажного дома на улице Невкипелого района Гидростоителей. Голос за кадром советует разбить стекло и пробраться внутрь. При этом называет приятеля именем персонажа нашумевшего сериала про подростковые банды в Казани.Затем кадры из помещения: подросток, стоя в дверном проеме, пинает ногой в живот пожилого человека. Предположительно, хозяина квартиры, куда пытался залезть школьник."Я раньше контактировал с этим пенсионером, — написал в паблике один из жителей района Гидростроителей Сергей. — Классный мужик, хоть и пьющий. Насколько знаю, эти подростки сломали ему два ребра, но не понесли никакого наказания".Еще на одном видео, которое, скорее всего, сняли летом, школьники ударами ног сбивают сверстника с велосипеда и начинают избивать. Запись быстро обрывается, однако по голосу за кадром жители района сразу опознали участников съемки. Ими оказались герои ранее выложенных в интернет роликов.Народный гневАгрессивную компанию пользователи интернета быстро окрестили "подростковой бандой", а местные сразу узнали главаря — ученика одной из районных школ по кличке Рыжий."Я закончила эту школу 22 года назад, и уже тогда она не славилась дисциплиной, — рассказывает жительница района Гидростроителей Полина. — Насколько знаю, с тех пор мало что изменилось. Детей отдала в другую школу и ничуть об этом не жалею".По словам Полины, проблема подростковой преступности в районе стоит остро уже давно, однако мер никто не принимает."На днях на парковке за домом я заметила большую группу школьников — около десяти человек, — продолжает она. — Громко матерились, вели себя очень агрессивно, на замечания взрослых не реагировали. Сын сказал, что потом эта компания переместилась в соседний двор и задирала прохожих. Хорошо, что тогда никого не тронули".Что касается Рыжего, то, по словам местных, проблемы с законом у него давно — он состоит на учете в ПДН. "Страдают не только школьники и пенсионеры, но и домовое имущество, — говорит Елена, жительница дома на улице Игнатова. — Подростки ломают почтовые ящики и двери, жгут кнопки в лифтах".На этот раз больше всего возмутило местных избиение пенсионера. В соцсетях призвали разобраться со школьником без полиции. Впрочем, у подростка сразу нашлись "влиятельные" заступники среди молодых людей постарше.Они заявили, что "сами стоят за этим малым, а также еще несколько человек, находящиеся сейчас не на свободе". "Трогать парня нельзя — мы накажем его сами, — публично, но анонимно написал в соцсетях один из пользователей. — К деду он придет сам, извинится перед ним и спросит, чем помочь пенсионеру".Особый контрольВпрочем, если представить, что это сообщение не фейк и за Рыжим действительно стоят старшие приятели, "решить вопрос" самостоятельно уже не получится — после поднявшейся в СМИ шумихи председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления возбудить уголовное дело и предоставить доклад."В социальных медиа сообщается, что группа подростков портит общедомовое имущество в многоквартирных домах, применяет насилие в отношении других детей и пожилых граждан, — говорится в официальном заявлении ведомства. — Следственные органы СКР по Краснодарскому краю уже организовали процессуальную проверку".О какой именно квалификации статьи идет речь, пока непонятно. Не исключено, что следователям придется проверить и действия органов ПДН — в пабликах в соцсетях многие писали, что уже давно жалуются на Рыжего и его приятелей, однако по каким-то причинам агрессивной компании всегда все сходило с рук.Сотрудники МВД тем временем отчитались, что установили личности всех подростков на видеозаписях. По предварительным данным, это школьники, им от одиннадцати до тринадцати. Даже если уголовное дело возбудят, малолетним хулиганам вряд ли грозит серьезное наказание — возраст уголовной ответственности наступает с 14, а по некоторым преступлениям и вовсе с 16 лет.

https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html

https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

краснодар, казань, краснодарский край, александр бастрыкин