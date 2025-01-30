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В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма - РИА Новости, 30.01.2025
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12:15 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kreml-1996318998.html
В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма
В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма - РИА Новости, 30.01.2025
В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:15:00+03:00
2025-01-30T12:15:00+03:00
в мире
германия
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сша
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны, заявил, что идёт линия на забвение исторической правды. "Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, Песков отметил, что подобная линия пагубна с точки зрения возможных последствий и "ползучей нацизма", которая существенно укоренилась на территории Украины и идет снова по Европе. Ранее Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.
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в мире, германия, россия, сша, дмитрий песков, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма

Песков о словах Шольца: идет линия на забвение исторической правды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны, заявил, что идёт линия на забвение исторической правды.
"Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Песков отметил, что подобная линия пагубна с точки зрения возможных последствий и "ползучей нацизма", которая существенно укоренилась на территории Украины и идет снова по Европе.
Ранее Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.
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