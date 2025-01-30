ВСУ нанесли массированный удар по Кременной
Мирошник: ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавший
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ. 30 января 2025
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ. 30 января 2025
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавший, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Более 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, ВСУ выпустили по спальному кварталу в Кременной. Серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание. Пока известно об одном раненом гражданском жителе", — сказал собеседник агентства.
Украинские войска получают кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из них не срабатывают по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Значительная часть города остается без энергоснабжения, уточнил дипломат.
"Местные власти ведут обход домов, принимаются меры к ликвидации последствий обстрела гражданских объектов", — добавил Мирошник.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, российские военные взяли город под контроль в апреле 2022 года. До начала боевых действий его население не превышало 19 тысяч человек.
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