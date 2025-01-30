https://ria.ru/20250130/kremennaya-1996252712.html

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавший, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:31:00+03:00

2025-01-30T08:31:00+03:00

2025-01-30T12:21:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кременная

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавший, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Более 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, ВСУ выпустили по спальному кварталу в Кременной. Серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание. Пока известно об одном раненом гражданском жителе", — сказал собеседник агентства.Значительная часть города остается без энергоснабжения, уточнил дипломат."Местные власти ведут обход домов, принимаются меры к ликвидации последствий обстрела гражданских объектов", — добавил Мирошник.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, российские военные взяли город под контроль в апреле 2022 года. До начала боевых действий его население не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, кременная, родион мирошник