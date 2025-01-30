https://ria.ru/20250130/kostroma-1996490846.html

В Костроме задержали организатора серии лжеминирований

В Костроме задержали организатора серии лжеминирований - РИА Новости, 30.01.2025

В Костроме задержали организатора серии лжеминирований

Житель Московской области оказался организатором серии лжеминирований в Костроме, свой поступок он объяснил желанием насолить оппоненту компьютерной... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:50:00+03:00

2025-01-30T20:50:00+03:00

2025-01-30T20:50:00+03:00

происшествия

ростовская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Житель Московской области оказался организатором серии лжеминирований в Костроме, свой поступок он объяснил желанием насолить оппоненту компьютерной онлайн-игры, сообщает СУСК по Костромской области. По данным следствия, в 2023 году в государственные и иные организации на территории Костромы поступали "ложные электронные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность для людей", однако проверка показала отсутствие какой-либо опасности. Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, что ложных сообщений было три. Ранее в ходе следствия был установлен исполнитель преступлений – житель Ростовской области, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, сообщает СУСК. "Установлен и задержан организатор преступлений. Им оказался 21-летний житель Московской области. При допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что действовал с целью отомстить оппоненту компьютерной онлайн-игры – жителю Костромы, персональные данные которого использованы при отправке заведомо ложных сообщений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодому человеку уже предъявлено обвинение по статьям "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма". Следствие готовится расширить обвинение и намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. "Следователем назначены компьютерно-техническая, лингвистическая, психиатрические судебные экспертизы, устанавливается размер причиненного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html

https://ria.ru/20250128/dagestan-1995972796.html

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