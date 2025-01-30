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В Костроме задержали организатора серии лжеминирований - РИА Новости, 30.01.2025
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20:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kostroma-1996490846.html
В Костроме задержали организатора серии лжеминирований
В Костроме задержали организатора серии лжеминирований - РИА Новости, 30.01.2025
В Костроме задержали организатора серии лжеминирований
Житель Московской области оказался организатором серии лжеминирований в Костроме, свой поступок он объяснил желанием насолить оппоненту компьютерной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:50:00+03:00
2025-01-30T20:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
московская область (подмосковье)
кострома
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Житель Московской области оказался организатором серии лжеминирований в Костроме, свой поступок он объяснил желанием насолить оппоненту компьютерной онлайн-игры, сообщает СУСК по Костромской области. По данным следствия, в 2023 году в государственные и иные организации на территории Костромы поступали "ложные электронные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность для людей", однако проверка показала отсутствие какой-либо опасности. Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, что ложных сообщений было три. Ранее в ходе следствия был установлен исполнитель преступлений – житель Ростовской области, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, сообщает СУСК. "Установлен и задержан организатор преступлений. Им оказался 21-летний житель Московской области. При допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что действовал с целью отомстить оппоненту компьютерной онлайн-игры – жителю Костромы, персональные данные которого использованы при отправке заведомо ложных сообщений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодому человеку уже предъявлено обвинение по статьям "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма". Следствие готовится расширить обвинение и намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. "Следователем назначены компьютерно-техническая, лингвистическая, психиатрические судебные экспертизы, устанавливается размер причиненного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html
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ростовская область
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кострома
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происшествия, ростовская область, московская область (подмосковье), кострома, россия
Происшествия, Ростовская область, Московская область (Подмосковье), Кострома, Россия
В Костроме задержали организатора серии лжеминирований

Жителя Подмосковья заподозрили в организации серии лжеминирований в Костроме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Житель Московской области оказался организатором серии лжеминирований в Костроме, свой поступок он объяснил желанием насолить оппоненту компьютерной онлайн-игры, сообщает СУСК по Костромской области.
По данным следствия, в 2023 году в государственные и иные организации на территории Костромы поступали "ложные электронные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность для людей", однако проверка показала отсутствие какой-либо опасности. Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, что ложных сообщений было три.
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Ранее в ходе следствия был установлен исполнитель преступлений – житель Ростовской области, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, сообщает СУСК.
"Установлен и задержан организатор преступлений. Им оказался 21-летний житель Московской области. При допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что действовал с целью отомстить оппоненту компьютерной онлайн-игры – жителю Костромы, персональные данные которого использованы при отправке заведомо ложных сообщений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодому человеку уже предъявлено обвинение по статьям "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма". Следствие готовится расширить обвинение и намерено ходатайствовать об аресте молодого человека.
"Следователем назначены компьютерно-техническая, лингвистическая, психиатрические судебные экспертизы, устанавливается размер причиненного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
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