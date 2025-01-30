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В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию - РИА Новости, 30.01.2025
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13:32 30.01.2025 (обновлено: 13:57 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kontrabanda-1996348516.html
В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию
В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию - РИА Новости, 30.01.2025
В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию
Сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию через киргизскую... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:32:00+03:00
2025-01-30T13:57:00+03:00
киргизия
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БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию через киргизскую территорию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкомитета."Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США - Кыргызстан - РФ", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что в период с апреля 2022 года по настоящее время группа лиц, среди которых были граждане Киргизии, России и США, организовали международный канал незаконной транспортировки и сбыта неучтенных пистолетов марок "Глок", CZ, SIG SAUER, штурмовых винтовок AR-15, SIG SAUER калибра 5,56 миллиметров, дробовиков "Беннели" и боеприпасов к ним."Установлено, что гражданин Кыргызстана С.М.М. и другие лица, чьи имена в интересах следствия не разглашаются, на территории США на интернет-сайтах производителей приобретали огнестрельное оружие, которое в тайниках под видом различной видеоаппаратуры через почтовые отправления переправляли в Кыргызскую Республику, где из основных частей формировали комплект готового к применению огнестрельного оружия и перенаправляли в Россию для дальнейшего незаконного сбыта", - добавили в пресс-службе.В ГКНБ уточнили, что с 2022 года по настоящее время ими были переправлены в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, при этом, основными клиентами являлись представители криминалитета."При получении очередной партии из США гражданин С.М.М. был задержан с поличным и были изъяты из незаконного оборота две единицы стволов от боевой штурмовой винтовки калибра 5,56 мм, ствол огнестрельного пистолета марки "Глок-34"... Первомайским районным судом города Бишкек в отношении С.М.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. В настоящее время, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других причастных лиц", - подытожили в госкомитете.
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киргизия, сша, россия, в мире, происшествия
Киргизия, США, Россия, В мире, Происшествия
В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию

Спецслужбы Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию

© ГКНБ КиргизииСотрудники ГКНБ Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию
Сотрудники ГКНБ Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© ГКНБ Киргизии
Сотрудники ГКНБ Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию
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БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию через киргизскую территорию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкомитета.
"Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США - Кыргызстан - РФ", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе рассказали, что в период с апреля 2022 года по настоящее время группа лиц, среди которых были граждане Киргизии, России и США, организовали международный канал незаконной транспортировки и сбыта неучтенных пистолетов марок "Глок", CZ, SIG SAUER, штурмовых винтовок AR-15, SIG SAUER калибра 5,56 миллиметров, дробовиков "Беннели" и боеприпасов к ним.
"Установлено, что гражданин Кыргызстана С.М.М. и другие лица, чьи имена в интересах следствия не разглашаются, на территории США на интернет-сайтах производителей приобретали огнестрельное оружие, которое в тайниках под видом различной видеоаппаратуры через почтовые отправления переправляли в Кыргызскую Республику, где из основных частей формировали комплект готового к применению огнестрельного оружия и перенаправляли в Россию для дальнейшего незаконного сбыта", - добавили в пресс-службе.
В ГКНБ уточнили, что с 2022 года по настоящее время ими были переправлены в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, при этом, основными клиентами являлись представители криминалитета.
"При получении очередной партии из США гражданин С.М.М. был задержан с поличным и были изъяты из незаконного оборота две единицы стволов от боевой штурмовой винтовки калибра 5,56 мм, ствол огнестрельного пистолета марки "Глок-34"... Первомайским районным судом города Бишкек в отношении С.М.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. В настоящее время, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других причастных лиц", - подытожили в госкомитете.
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