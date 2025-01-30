Рейтинг@Mail.ru
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/konkurs-1996500109.html
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов - РИА Новости, 30.01.2025
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов
Партия "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях, сообщил секретарь... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:37:00+03:00
2025-01-30T22:37:00+03:00
политика
владимир якушев
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил провести Год муниципального депутата на XXII съезде партии в декабре 2024 года. "Мы планируем провести конкурс среди муниципальных депутатов, выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях. Будем работать с фракциями в регионах, проведем массовую учебу для подготовки к участию в выборах", - сказал Якушев на заседании президиума Генсовета. Он отметил, что Год муниципального депутата – это возможность выявить проблематику на местах, отметить лучшие муниципальные практики, подготовить это звено к большому избирательному циклу-2026.
https://ria.ru/20241214/prezidium-1989253290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов

ЕР проведет конкурс среди муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил провести Год муниципального депутата на XXII съезде партии в декабре 2024 года.
«
"Мы планируем провести конкурс среди муниципальных депутатов, выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях. Будем работать с фракциями в регионах, проведем массовую учебу для подготовки к участию в выборах", - сказал Якушев на заседании президиума Генсовета.
Он отметил, что Год муниципального депутата – это возможность выявить проблематику на местах, отметить лучшие муниципальные практики, подготовить это звено к большому избирательному циклу-2026.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
14 декабря 2024, 20:45
 
ПолитикаВладимир ЯкушевДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала