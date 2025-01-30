https://ria.ru/20250130/konkurs-1996500109.html
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов - РИА Новости, 30.01.2025
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов
Партия "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях, сообщил секретарь... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:37:00+03:00
2025-01-30T22:37:00+03:00
2025-01-30T22:37:00+03:00
политика
владимир якушев
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил провести Год муниципального депутата на XXII съезде партии в декабре 2024 года. "Мы планируем провести конкурс среди муниципальных депутатов, выбрать лучших на региональном, окружном и федеральном уровнях. Будем работать с фракциями в регионах, проведем массовую учебу для подготовки к участию в выборах", - сказал Якушев на заседании президиума Генсовета. Он отметил, что Год муниципального депутата – это возможность выявить проблематику на местах, отметить лучшие муниципальные практики, подготовить это звено к большому избирательному циклу-2026.
https://ria.ru/20241214/prezidium-1989253290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР проведет конкурс муниципальных депутатов
ЕР проведет конкурс среди муниципальных депутатов, чтобы выбрать лучших