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В Архангельской области школьника осудили за насилие над ребенком - РИА Новости, 30.01.2025
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17:11 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html
В Архангельской области школьника осудили за насилие над ребенком
В Архангельской области школьника осудили за насилие над ребенком - РИА Новости, 30.01.2025
В Архангельской области школьника осудили за насилие над ребенком
Коношский районный суд Архангельской области отправил школьника, совершившего преступление против половой неприкосновенности 7-летнего мальчика, в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:11:00+03:00
2025-01-30T17:11:00+03:00
происшествия
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 янв – РИА Новости. Коношский районный суд Архангельской области отправил школьника, совершившего преступление против половой неприкосновенности 7-летнего мальчика, в исправительную колонию на три года, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Дело было возбуждено по пункту "б", части 4, статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Преступление относится к категории особо тяжких, максимальное наказание для совершившего уголовно наказуемое деяние в несовершеннолетнем возрасте – 10 лет. "Фигурант дела, находясь на детской площадке в компании сверстников, под их ободряющие крики решил поглумиться над малышом. Его действия заметили родные ребенка, поспешившие на помощь", - сообщили в районном суде. Злоумышленник вину не признал, настаивая на том, что его оговаривают. Но, как уточнили в суде, приятели школьника вскоре дали изобличающие юного преступника показания, подробно описав его действия и последовавшие затем просьбы никому не говорить о содеянном. В суде пояснили, что подросток, решивший унизить 7-летнего мальчика, давно состоял на учете, неоднократно помещался в социально-реабилитационный центр, а после смерти матери проживал с отцом, который злоупотреблял спиртным, и его сожительницей. "Ближайшие три года ему предстоит взрослеть и обдумывать последствия содеянного в воспитательной колонии… Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - отметили в суде.
https://ria.ru/20241228/nasilie-1991843770.html
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происшествия, архангельская область, россия
Происшествия, Архангельская область, Россия
В Архангельской области школьника осудили за насилие над ребенком

В Архангельской области школьника осудили за сексуальное насилие над ребенком

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 янв – РИА Новости. Коношский районный суд Архангельской области отправил школьника, совершившего преступление против половой неприкосновенности 7-летнего мальчика, в исправительную колонию на три года, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Дело было возбуждено по пункту "б", части 4, статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Преступление относится к категории особо тяжких, максимальное наказание для совершившего уголовно наказуемое деяние в несовершеннолетнем возрасте – 10 лет.
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"Фигурант дела, находясь на детской площадке в компании сверстников, под их ободряющие крики решил поглумиться над малышом. Его действия заметили родные ребенка, поспешившие на помощь", - сообщили в районном суде.
Злоумышленник вину не признал, настаивая на том, что его оговаривают. Но, как уточнили в суде, приятели школьника вскоре дали изобличающие юного преступника показания, подробно описав его действия и последовавшие затем просьбы никому не говорить о содеянном.
В суде пояснили, что подросток, решивший унизить 7-летнего мальчика, давно состоял на учете, неоднократно помещался в социально-реабилитационный центр, а после смерти матери проживал с отцом, который злоупотреблял спиртным, и его сожительницей.
"Ближайшие три года ему предстоит взрослеть и обдумывать последствия содеянного в воспитательной колонии… Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - отметили в суде.
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