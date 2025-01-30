Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы
Киселев назвал скоропостижно умершего Свиридова профессионалом высшей пробы
© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
© AP Photo / Alik Keplicz
Российский журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания.
Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 59-м году жизни. В четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с журналистом.
"Леня был в нашем коллективе около трех десятков лет, он был профессионалом высшей пробы… В Польше он работал практически в тылу врага, там такая атмосфера, как бы сейчас сказали, кислотная, враждебная, и после сложной работы он вернулся в родной коллектив, и мы приняли его как родного... Лёня оставляет после себя очень хорошую, светлую память, мы гордимся, что мы были вместе, и Царство ему небесное", - сказал Киселёв.
Венки на прощание направили родные и близкие журналиста, его коллеги, журналистские сообщества.
Похоронен Свиридов будет на Троекуровском кладбище.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что считает Свиридова другом и хочет думать, что "он не умер, а он ушел".
"Его присутствие в моей жизни утвердило меня в мысли о том, что можно жить эту жизнь, которая наполнена разным. И грязью, и болью, но можно её прожить при любых обстоятельствах, являясь искренне светлым человеком. И в радиусе своего действия, существования этот свет дарить другим. Фантастически добрый человек, я его таким знала, знаю и буду всегда помнить", - отметила Захарова на церемонии прощания.
Свиридов отдал журналистике более 20 лет, начав работать в ВГТРК с 1992 года, он был собкором в Белоруссии и завкорпунктом в Праге - региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). Главный офис - в Праге.
В РИА Новости Свиридов начал работать в 2001 году, собкором в Чехии и Словакии, а затем - с 2003 года - в Польше. Польские власти на фоне активной журналисткой работы Леонида аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда в декабре 2015 года.