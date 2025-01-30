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Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы - РИА Новости, 30.01.2025
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11:56 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kiselev-1996309501.html
Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы
Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы - РИА Новости, 30.01.2025
Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы
Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:56:00+03:00
2025-01-30T11:56:00+03:00
польша
восточная европа
москва
леонид свиридов
дмитрий киселев
мария захарова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания. Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 59-м году жизни. В четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с журналистом. "Леня был в нашем коллективе около трех десятков лет, он был профессионалом высшей пробы… В Польше он работал практически в тылу врага, там такая атмосфера, как бы сейчас сказали, кислотная, враждебная, и после сложной работы он вернулся в родной коллектив, и мы приняли его как родного... Лёня оставляет после себя очень хорошую, светлую память, мы гордимся, что мы были вместе, и Царство ему небесное", - сказал Киселёв. Венки на прощание направили родные и близкие журналиста, его коллеги, журналистские сообщества. Похоронен Свиридов будет на Троекуровском кладбище. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что считает Свиридова другом и хочет думать, что "он не умер, а он ушел". "Его присутствие в моей жизни утвердило меня в мысли о том, что можно жить эту жизнь, которая наполнена разным. И грязью, и болью, но можно её прожить при любых обстоятельствах, являясь искренне светлым человеком. И в радиусе своего действия, существования этот свет дарить другим. Фантастически добрый человек, я его таким знала, знаю и буду всегда помнить", - отметила Захарова на церемонии прощания. Свиридов отдал журналистике более 20 лет, начав работать в ВГТРК с 1992 года, он был собкором в Белоруссии и завкорпунктом в Праге - региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). Главный офис - в Праге. В РИА Новости Свиридов начал работать в 2001 году, собкором в Чехии и Словакии, а затем - с 2003 года - в Польше. Польские власти на фоне активной журналисткой работы Леонида аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда в декабре 2015 года.
https://ria.ru/20250121/sviridov-1994893310.html
https://ria.ru/20250130/sviridov-1996298884.html
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польша, восточная европа, москва, леонид свиридов, дмитрий киселев, мария захарова, вгтрк
Польша, Восточная Европа, Москва, Леонид Свиридов, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, ВГТРК
Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы

Киселев назвал скоропостижно умершего Свиридова профессионалом высшей пробы

© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
Российский журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Российский журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания.
Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 59-м году жизни. В четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с журналистом.
"Леня был в нашем коллективе около трех десятков лет, он был профессионалом высшей пробы… В Польше он работал практически в тылу врага, там такая атмосфера, как бы сейчас сказали, кислотная, враждебная, и после сложной работы он вернулся в родной коллектив, и мы приняли его как родного... Лёня оставляет после себя очень хорошую, светлую память, мы гордимся, что мы были вместе, и Царство ему небесное", - сказал Киселёв.
Журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Захарова рассказала, каким запомнила журналиста РИА Новости Свиридова
21 января, 22:05
Венки на прощание направили родные и близкие журналиста, его коллеги, журналистские сообщества.
Похоронен Свиридов будет на Троекуровском кладбище.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что считает Свиридова другом и хочет думать, что "он не умер, а он ушел".
"Его присутствие в моей жизни утвердило меня в мысли о том, что можно жить эту жизнь, которая наполнена разным. И грязью, и болью, но можно её прожить при любых обстоятельствах, являясь искренне светлым человеком. И в радиусе своего действия, существования этот свет дарить другим. Фантастически добрый человек, я его таким знала, знаю и буду всегда помнить", - отметила Захарова на церемонии прощания.
Свиридов отдал журналистике более 20 лет, начав работать в ВГТРК с 1992 года, он был собкором в Белоруссии и завкорпунктом в Праге - региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). Главный офис - в Праге.
В РИА Новости Свиридов начал работать в 2001 году, собкором в Чехии и Словакии, а затем - с 2003 года - в Польше. Польские власти на фоне активной журналисткой работы Леонида аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда в декабре 2015 года.
Российский журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Москве простились с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым
11:40
 
ПольшаВосточная ЕвропаМоскваЛеонид СвиридовДмитрий КиселевМария ЗахароваВГТРК
 
 
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