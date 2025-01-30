https://ria.ru/20250130/kiselev-1996309501.html

Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы

Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы - РИА Новости, 30.01.2025

Киселев назвал Свиридова профессионалом высшей пробы

Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:56:00+03:00

2025-01-30T11:56:00+03:00

2025-01-30T11:56:00+03:00

польша

восточная европа

москва

леонид свиридов

дмитрий киселев

мария захарова

вгтрк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов был профессионалом высшей пробы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания. Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 59-м году жизни. В четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с журналистом. "Леня был в нашем коллективе около трех десятков лет, он был профессионалом высшей пробы… В Польше он работал практически в тылу врага, там такая атмосфера, как бы сейчас сказали, кислотная, враждебная, и после сложной работы он вернулся в родной коллектив, и мы приняли его как родного... Лёня оставляет после себя очень хорошую, светлую память, мы гордимся, что мы были вместе, и Царство ему небесное", - сказал Киселёв. Венки на прощание направили родные и близкие журналиста, его коллеги, журналистские сообщества. Похоронен Свиридов будет на Троекуровском кладбище. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что считает Свиридова другом и хочет думать, что "он не умер, а он ушел". "Его присутствие в моей жизни утвердило меня в мысли о том, что можно жить эту жизнь, которая наполнена разным. И грязью, и болью, но можно её прожить при любых обстоятельствах, являясь искренне светлым человеком. И в радиусе своего действия, существования этот свет дарить другим. Фантастически добрый человек, я его таким знала, знаю и буду всегда помнить", - отметила Захарова на церемонии прощания. Свиридов отдал журналистике более 20 лет, начав работать в ВГТРК с 1992 года, он был собкором в Белоруссии и завкорпунктом в Праге - региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). Главный офис - в Праге. В РИА Новости Свиридов начал работать в 2001 году, собкором в Чехии и Словакии, а затем - с 2003 года - в Польше. Польские власти на фоне активной журналисткой работы Леонида аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда в декабре 2015 года.

https://ria.ru/20250121/sviridov-1994893310.html

https://ria.ru/20250130/sviridov-1996298884.html

польша

восточная европа

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, восточная европа, москва, леонид свиридов, дмитрий киселев, мария захарова, вгтрк