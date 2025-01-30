https://ria.ru/20250130/khinshteyn-1996501788.html

Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев

Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев - РИА Новости, 30.01.2025

Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:50:00+03:00

2025-01-30T22:50:00+03:00

2025-01-30T22:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

москва

россия

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 30 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой услышать переселенцев из приграничья и разместить их в его пустующей гостинице. Врио губернатора региона сообщил о проведенной открытой встрече с жителями в городе Фатеже Курской области, где собралось более 200 человек, среди которых многие являются переселенцами из курского приграничья. "Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, Почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством - в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250128/khinshteyn-1996011820.html

https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html

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курская область, москва, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины