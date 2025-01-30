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Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/khinshteyn-1996501788.html
Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев
Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев - РИА Новости, 30.01.2025
Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:50:00+03:00
2025-01-30T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
москва
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой услышать переселенцев из приграничья и разместить их в его пустующей гостинице. Врио губернатора региона сообщил о проведенной открытой встрече с жителями в городе Фатеже Курской области, где собралось более 200 человек, среди которых многие являются переселенцами из курского приграничья. "Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, Почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством - в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250128/khinshteyn-1996011820.html
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
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курская область, москва, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев

Хинштейн призвал генерала Пронина разместить беженцев в его гостинице в Фатеже

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 30 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой услышать переселенцев из приграничья и разместить их в его пустующей гостинице.
Врио губернатора региона сообщил о проведенной открытой встрече с жителями в городе Фатеже Курской области, где собралось более 200 человек, среди которых многие являются переселенцами из курского приграничья.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Хинштейн заявил о разбирательстве по тратам при выкупе музея в Курске
28 января, 22:40
"Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, Почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством - в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Ирина Мусьял - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна
28 января, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваРоссияАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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