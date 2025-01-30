https://ria.ru/20250130/khamas-1996451487.html

ХАМАС удерживает в заложниках пять иностранных граждан

ХАМАС удерживает в заложниках пять иностранных граждан - РИА Новости, 30.01.2025

ХАМАС удерживает в заложниках пять иностранных граждан

После освобождения из сектора Газа пятерых граждан Таиланда в плену у палестинских группировок остаются еще пять иностранных заложников, включая погибших,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:39:00+03:00

2025-01-30T17:39:00+03:00

2025-01-30T18:00:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. После освобождения из сектора Газа пятерых граждан Таиланда в плену у палестинских группировок остаются еще пять иностранных заложников, включая погибших, заявил в четверг координатор по вопросам пленных и пропавших без вести при правительстве Израиля Галь Хирш."До сегодняшнего дня (палестинское движение - ред.) ХАМАС и "Исламский джихад" удерживали 10 иностранных заложников - как живых, так и павших. Сегодня были освобождены пятеро похищенных граждан Таиланда", - заявил Хирш после внеочередного этапа обмена с ХАМАС.По его словам, сейчас началась стадия оценки продолжения переговоров для второго этапа сделки по сектору Газа.Хирш подчеркнул, что визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на следующей неделе и его встречи с президентом США Дональдом Трампом и американской администрацией пройдут одновременно с началом переговоров по второму этапу сделки."Это имеет первостепенное значение", - отметил координатор.Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих удерживаются 80 заложников, включая тех, кого считают погибшими.

https://ria.ru/20250130/netanyakhu-1996391645.html

https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996397599.html

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в мире, таиланд, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, исламский джихад, палестина, сектор газа, сша