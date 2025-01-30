Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине
Кеннеди-младший назвал зависимость США от КНР в медицине угрозой нацбезопасности
© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая "кризисом" и "угрозой национальной безопасности".
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"Президент (США Дональд) Трамп считает это, возможно, нашей самой серьезной угрозой национальной безопасности... В последние годы производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления на американскую систему здравоохранения. Это недопустимая ситуация", - заявил Кеннеди во время слушаний в сенате.
По его словам, решение этой проблемы является приоритетом для администрации Трампа.
"Мы должны вернуть это производство на родину, и президент Трамп намерен добиться именно этого", - подчеркнул он.
Команда Дональда Трампа
21 января, 09:11