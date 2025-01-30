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Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине - РИА Новости, 30.01.2025
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20:46 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kennedi-mladshiy-1996490301.html
Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине
Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине - РИА Новости, 30.01.2025
Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине
Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:46:00+03:00
2025-01-30T20:46:00+03:00
в мире
китай
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая "кризисом" и "угрозой национальной безопасности". "Президент (США Дональд) Трамп считает это, возможно, нашей самой серьезной угрозой национальной безопасности... В последние годы производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления на американскую систему здравоохранения. Это недопустимая ситуация", - заявил Кеннеди во время слушаний в сенате. По его словам, решение этой проблемы является приоритетом для администрации Трампа. "Мы должны вернуть это производство на родину, и президент Трамп намерен добиться именно этого", - подчеркнул он.
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в мире, китай, сша, роберт кеннеди
В мире, Китай, США, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине

Кеннеди-младший назвал зависимость США от КНР в медицине угрозой нацбезопасности

© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая "кризисом" и "угрозой национальной безопасности".
«
"Президент (США Дональд) Трамп считает это, возможно, нашей самой серьезной угрозой национальной безопасности... В последние годы производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления на американскую систему здравоохранения. Это недопустимая ситуация", - заявил Кеннеди во время слушаний в сенате.
По его словам, решение этой проблемы является приоритетом для администрации Трампа.
"Мы должны вернуть это производство на родину, и президент Трамп намерен добиться именно этого", - подчеркнул он.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Команда Дональда Трампа
21 января, 09:11
 
В миреКитайСШАРоберт Кеннеди
 
 
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