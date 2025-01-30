https://ria.ru/20250130/kennedi-mladshiy-1996490301.html

Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине

Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине - РИА Новости, 30.01.2025

Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине

Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:46:00+03:00

2025-01-30T20:46:00+03:00

2025-01-30T20:46:00+03:00

в мире

китай

сша

роберт кеннеди

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от Китая "кризисом" и "угрозой национальной безопасности". "Президент (США Дональд) Трамп считает это, возможно, нашей самой серьезной угрозой национальной безопасности... В последние годы производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления на американскую систему здравоохранения. Это недопустимая ситуация", - заявил Кеннеди во время слушаний в сенате. По его словам, решение этой проблемы является приоритетом для администрации Трампа. "Мы должны вернуть это производство на родину, и президент Трамп намерен добиться именно этого", - подчеркнул он.

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китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, роберт кеннеди