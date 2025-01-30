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"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2025
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10:00 30.01.2025 (обновлено: 15:20 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kaspersky-1995160681.html
"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году
"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2025
"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году
"Лаборатория Касперского" в 2025 году планирует нанять 1000 специалистов в регионах присутствия, сообщила директор по работе с персоналом компании Марина... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:00:00+03:00
2025-01-30T15:20:00+03:00
россия
лаборатория касперского
рейтинг
headhunter
работа
работодатель
информационная безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в 2025 году планирует нанять 1000 специалистов в регионах присутствия, сообщила директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева."Наша компания продолжает развиваться и инвестировать ресурсы в приоритетные регионы, продукты и направления. Если говорить о суммарном объеме найма на следующий год, мы планируем нанять порядка 1000 специалистов во всех регионах присутствия компании", - привели в компании слова Алексеевой.Она отметила, что наиболее активный набор специалистов планируется в направления B2B-разработки и международную сеть продаж. К тому же в компании всегда ищут таланты по узким направлениям. В частности, это специалисты информационной безопасности."Закрыть свободные позиции не основная цель – мы ищем лучших экспертов. Часто предлагаем кандидатам несколько вакансий в разных командах и направлениях. При найме мы оцениваем в первую очередь профессиональные навыки кандидата – квалификацию и необходимый для роли опыт работы с определенными продуктами или направлениями. Также для нас важна мотивация и то, насколько кандидат разделяет ценности компании", - пояснила она.Как сообщила в четверг платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, по итогам Рейтинга работодателей hh.ru за 2024 год "Лаборатория Касперского" заняла первое место в категории "Крупные компании". В топ-3 этой категории вошли также Игорная зона "Красная Поляна" и "Левел Групп"."Мы верим в долгосрочные отношения с людьми и делаем все, чтобы каждый сотрудник раскрыл свой потенциал и был успешным. В среднем сотрудники работают у нас порядка 5-6 лет, а 20% остаются с нами более чем на 10 лет. Мы все больше отмечаем снижение текучести кадров – еще в 2023 году показатель упал на 8 процентных пунктов и продолжает свое снижение", - прокомментировала Алексеева.Одну из важных ролей в мотивации персонала играет возможность профессионального развития. В компании работает образовательный центр – Kaspersky Academy. Помимо курсов по кибербезопасности, разработке и другим техническим блокам, он предлагает сотрудникам большое портфолио тренингов по развитию персональных и бизнес-навыков. Кроме того, компания инвестирует в молодые таланты: более 20 тысяч студентов и школьников ежегодно принимают участие в образовательных мероприятиях Kaspersky Academy по всему миру."Для принятия тактических и стратегических решений в компании ежедневно отслеживаются более 800 метрик в области управления персоналом, финансов и продаж. Но, в первую очередь, нам важно постоянно быть на связи с сотрудниками, знать, как они относятся к корпоративной стратегии, внутренним изменениям, что их мотивирует, получать от них предложения по улучшению процессов. Ведь люди – наша главная ценность", - резюмировала Алексеева.
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, лаборатория касперского, рейтинг, headhunter, работа, работодатель, информационная безопасность
Россия, Лаборатория Касперского, Рейтинг, HeadHunter, Работа, работодатель, Информационная безопасность

"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году

© Фото предоставлено пресс-службой "Лаборатории Касперского"."Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году
Лаборатория Касперского создает 1000 рабочих мест в 2025 году - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" создает 1000 рабочих мест в 2025 году
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в 2025 году планирует нанять 1000 специалистов в регионах присутствия, сообщила директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева.
"Наша компания продолжает развиваться и инвестировать ресурсы в приоритетные регионы, продукты и направления. Если говорить о суммарном объеме найма на следующий год, мы планируем нанять порядка 1000 специалистов во всех регионах присутствия компании", - привели в компании слова Алексеевой.
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Она отметила, что наиболее активный набор специалистов планируется в направления B2B-разработки и международную сеть продаж. К тому же в компании всегда ищут таланты по узким направлениям. В частности, это специалисты информационной безопасности.
"Закрыть свободные позиции не основная цель – мы ищем лучших экспертов. Часто предлагаем кандидатам несколько вакансий в разных командах и направлениях. При найме мы оцениваем в первую очередь профессиональные навыки кандидата – квалификацию и необходимый для роли опыт работы с определенными продуктами или направлениями. Также для нас важна мотивация и то, насколько кандидат разделяет ценности компании", - пояснила она.
Как сообщила в четверг платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, по итогам Рейтинга работодателей hh.ru за 2024 год "Лаборатория Касперского" заняла первое место в категории "Крупные компании". В топ-3 этой категории вошли также Игорная зона "Красная Поляна" и "Левел Групп".
"Мы верим в долгосрочные отношения с людьми и делаем все, чтобы каждый сотрудник раскрыл свой потенциал и был успешным. В среднем сотрудники работают у нас порядка 5-6 лет, а 20% остаются с нами более чем на 10 лет. Мы все больше отмечаем снижение текучести кадров – еще в 2023 году показатель упал на 8 процентных пунктов и продолжает свое снижение", - прокомментировала Алексеева.
Одну из важных ролей в мотивации персонала играет возможность профессионального развития. В компании работает образовательный центр – Kaspersky Academy. Помимо курсов по кибербезопасности, разработке и другим техническим блокам, он предлагает сотрудникам большое портфолио тренингов по развитию персональных и бизнес-навыков. Кроме того, компания инвестирует в молодые таланты: более 20 тысяч студентов и школьников ежегодно принимают участие в образовательных мероприятиях Kaspersky Academy по всему миру.

"Для принятия тактических и стратегических решений в компании ежедневно отслеживаются более 800 метрик в области управления персоналом, финансов и продаж. Но, в первую очередь, нам важно постоянно быть на связи с сотрудниками, знать, как они относятся к корпоративной стратегии, внутренним изменениям, что их мотивирует, получать от них предложения по улучшению процессов. Ведь люди – наша главная ценность", - резюмировала Алексеева.
 
РоссияЛаборатория КасперскогоРейтингHeadHunterРаботаработодательИнформационная безопасность
 
 
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