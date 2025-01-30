https://ria.ru/20250130/karty-1996253126.html

Посол заявил о проблемах в работе российских банковских карт в Турции

Посол заявил о проблемах в работе российских банковских карт в Турции - РИА Новости, 30.01.2025

Посол заявил о проблемах в работе российских банковских карт в Турции

Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:37:00+03:00

2025-01-30T08:37:00+03:00

2025-01-30T08:41:00+03:00

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщило, что санкции США, введённые против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее Ekonomim. "Есть еще одна проблема – в Турции, как известно, не работают многие российские (банковские – ред.) карты и, прежде всего, карта "Мир". Причины все те же – западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты", - сказал дипломат. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250129/es-1996078486.html

https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996121612.html

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россия, турция, сша, алексей ерхов, владимир путин, газпромбанк, в мире