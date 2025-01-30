https://ria.ru/20250130/kanada-1996237237.html

В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин

В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин - РИА Новости, 30.01.2025

В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах Оттавы, если Вашингтон введет новые... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:33:00+03:00

2025-01-30T04:33:00+03:00

2025-01-30T04:33:00+03:00

канада

сша

вашингтон (штат)

мелани жоли

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах Оттавы, если Вашингтон введет новые пошлины. "Я ясно дала понять, что если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга. По словам Жоли, в Вашингтоне она говорила о возможном вреде, который нанесут обеим странам дополнительные пошлины в случае их введения. "Менее 1% фентанила поступает в США из Канады, менее 1% нелегалов проникают в США из Канады", - подчеркнула министр. Она заявила, что является оптимистом и считает, что встреча прошла хорошо, с прагматической точки зрения она попыталась донести позицию Оттавы в ходе своих контактов в Вашингтоне. Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблемы проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду.

https://ria.ru/20250121/tryudo-1994858396.html

https://ria.ru/20250129/ssha-1996025977.html

канада

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, сша, вашингтон (штат), мелани жоли, марко рубио