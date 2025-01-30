https://ria.ru/20250130/kanada-1996237237.html
В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин
В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин - РИА Новости, 30.01.2025
В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах Оттавы, если Вашингтон введет новые... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:33:00+03:00
2025-01-30T04:33:00+03:00
2025-01-30T04:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах Оттавы, если Вашингтон введет новые пошлины. "Я ясно дала понять, что если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга. По словам Жоли, в Вашингтоне она говорила о возможном вреде, который нанесут обеим странам дополнительные пошлины в случае их введения. "Менее 1% фентанила поступает в США из Канады, менее 1% нелегалов проникают в США из Канады", - подчеркнула министр. Она заявила, что является оптимистом и считает, что встреча прошла хорошо, с прагматической точки зрения она попыталась донести позицию Оттавы в ходе своих контактов в Вашингтоне. Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблемы проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду.
https://ria.ru/20250121/tryudo-1994858396.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, вашингтон (штат), мелани жоли, марко рубио
Канада, США, Вашингтон (штат), Мелани Жоли, Марко Рубио
В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин
Глава МИД Жоли предупредила США об ответных мерах в случае введения новых пошлин
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах Оттавы, если Вашингтон введет новые пошлины.
"Я ясно дала понять, что если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга.
По словам Жоли, в Вашингтоне она говорила о возможном вреде, который нанесут обеим странам дополнительные пошлины в случае их введения.
"Менее 1% фентанила поступает в США из Канады, менее 1% нелегалов проникают в США из Канады", - подчеркнула министр.
Она заявила, что является оптимистом и считает, что встреча прошла хорошо, с прагматической точки зрения она попыталась донести позицию Оттавы в ходе своих контактов в Вашингтоне.
Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблемы проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду.