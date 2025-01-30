https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996471947.html
Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении
Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении - РИА Новости, 30.01.2025
Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении
И.о. главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео в гостях у главы региона Рамзана Кадырова, на котором тот говорит, что у РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:43:00+03:00
2025-01-30T18:43:00+03:00
2025-01-30T19:08:00+03:00
общество
рамзан кадыров
магомед даудов
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 30 янв - РИА Новости. И.о. главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео в гостях у главы региона Рамзана Кадырова, на котором тот говорит, что у него все хорошо, тем самым опровергая слухи о якобы его исчезновении, соответствующее видео журналистам предоставил сам Даудов. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ. Даудов новом видео говорит, что "заехал к брату" и записывает видео для "особо волнующихся псевдожурналистов", которые пускают "всякие слухи". "Чай пьем, у нас все хорошо. <…> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем <…> нужно бывает куда-то выехать - выезжаем, а так - дома", - говорит Кадыров на видео. Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.
https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html
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Кадыров в отпуске с семьей
Ранее власти региона назвали сообщения о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства слухами и вбросами. Видео РИА Новости предоставил председатель правительства Чечни Даудов.
2025-01-30T18:43
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РИА Новости
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общество, рамзан кадыров, магомед даудов, ахмед дудаев
Общество, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Ахмед Дудаев
Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении
И.о. главы Чечни Даудов в гостях у Кадырова заявил, что у него все хорошо
ГРОЗНЫЙ, 30 янв - РИА Новости. И.о. главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео в гостях у главы региона Рамзана Кадырова, на котором тот говорит, что у него все хорошо, тем самым опровергая слухи о якобы его исчезновении, соответствующее видео журналистам предоставил сам Даудов.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова
из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.
Даудов
новом видео говорит, что "заехал к брату" и записывает видео для "особо волнующихся псевдожурналистов", которые пускают "всякие слухи".
"Чай пьем, у нас все хорошо. <…> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем <…> нужно бывает куда-то выехать - выезжаем, а так - дома", - говорит Кадыров на видео.
Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.