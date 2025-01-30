https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996471947.html

Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении

Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении - РИА Новости, 30.01.2025

Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении

И.о. главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео в гостях у главы региона Рамзана Кадырова, на котором тот говорит, что у РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:43:00+03:00

2025-01-30T18:43:00+03:00

2025-01-30T19:08:00+03:00

общество

рамзан кадыров

магомед даудов

ахмед дудаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24f2cca095cb247f6784359caeb48d0a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 30 янв - РИА Новости. И.о. главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео в гостях у главы региона Рамзана Кадырова, на котором тот говорит, что у него все хорошо, тем самым опровергая слухи о якобы его исчезновении, соответствующее видео журналистам предоставил сам Даудов. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ. Даудов новом видео говорит, что "заехал к брату" и записывает видео для "особо волнующихся псевдожурналистов", которые пускают "всякие слухи". "Чай пьем, у нас все хорошо. <…> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем <…> нужно бывает куда-то выехать - выезжаем, а так - дома", - говорит Кадыров на видео. Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров в отпуске с семьей Ранее власти региона назвали сообщения о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства слухами и вбросами. Видео РИА Новости предоставил председатель правительства Чечни Даудов. 2025-01-30T18:43 true PT2M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рамзан кадыров, магомед даудов, ахмед дудаев