Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении
Пресс-секретарь Кадырова Вахидов: глава Чечни в отпуске проводит время с семьей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.
"Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе", — сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск и ничего сверхъестественного в этом нет. Вахидов уточнил, что глава региона предпочитает брать его в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Он проводит у себя дома религиозные обряды.
"Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения", — добавил пресс-секретарь Кадырова.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал сообщения о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.
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