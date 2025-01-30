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Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении - РИА Новости, 30.01.2025
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17:32 30.01.2025 (обновлено: 17:55 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996448947.html
Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении
Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении - РИА Новости, 30.01.2025
Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении
Глава Чечни Рамзан Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:32:00+03:00
2025-01-30T17:55:00+03:00
рамзан кадыров
магомед даудов
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общество
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ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. "Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск и ничего сверхъестественного в этом нет. Вахидов уточнил, что глава региона предпочитает брать его в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Он проводит у себя дома религиозные обряды."Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения", — добавил пресс-секретарь Кадырова. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал сообщения о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.
https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992232575.html
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рамзан кадыров, магомед даудов, ахмед дудаев, общество
Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Ахмед Дудаев, Общество
Пресс-секретарь Кадырова ответил на сообщения о его исчезновении

Пресс-секретарь Кадырова Вахидов: глава Чечни в отпуске проводит время с семьей

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.
"Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе", — сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск и ничего сверхъестественного в этом нет. Вахидов уточнил, что глава региона предпочитает брать его в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Он проводит у себя дома религиозные обряды.
"Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения", — добавил пресс-секретарь Кадырова.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал сообщения о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства слухами и вбросами. По его словам, такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.
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