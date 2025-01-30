https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996232256.html

В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова

В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова - РИА Новости, 30.01.2025

В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:24:00+03:00

2025-01-30T02:24:00+03:00

2025-01-30T12:23:00+03:00

рамзан кадыров

ахмед дудаев

общество

дезинформация

чеченская республика (чечня)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами."Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", — говорится в публикации.Уточняется, что такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.По словам Дудаева, с начала нового года Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия в республике.

https://ria.ru/20250128/kadyrov-1995987310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, ахмед дудаев, общество, дезинформация, чеченская республика (чечня), россия