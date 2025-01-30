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В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова - РИА Новости, 30.01.2025
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02:24 30.01.2025 (обновлено: 12:23 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996232256.html
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова - РИА Новости, 30.01.2025
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:24:00+03:00
2025-01-30T12:23:00+03:00
рамзан кадыров
ахмед дудаев
общество
дезинформация
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами.&quot;Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об &quot;исчезновении&quot; с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.По словам Дудаева, с начала нового года Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия в республике.
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рамзан кадыров, ахмед дудаев, общество, дезинформация, чеченская республика (чечня), россия
Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Общество, Дезинформация, Чеченская республика (Чечня), Россия
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова

Дудаев опроверг сообщения об исчезновении Кадырова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами.
«

"Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", — говорится в публикации.

Уточняется, что такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.
По словам Дудаева, с начала нового года Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия в республике.
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Рамзан КадыровАхмед ДудаевОбществоДезинформацияЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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