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В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова - РИА Новости, 30.01.2025
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:24:00+03:00
2025-01-30T02:24:00+03:00
2025-01-30T12:23:00+03:00
рамзан кадыров
ахмед дудаев
общество
дезинформация
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами."Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", — говорится в публикации.Уточняется, что такие сообщения появлялись в некоторых Telegam-каналах и СМИ.По словам Дудаева, с начала нового года Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия в республике.
https://ria.ru/20250128/kadyrov-1995987310.html
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рамзан кадыров, ахмед дудаев, общество, дезинформация, чеченская республика (чечня), россия
Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Общество, Дезинформация, Чеченская республика (Чечня), Россия
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
Дудаев опроверг сообщения об исчезновении Кадырова