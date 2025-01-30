https://ria.ru/20250130/jar-1996254953.html

Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре

Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре - РИА Новости, 30.01.2025

Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре

Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили дронами-камикадзе украинский расчет БПЛА в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:48:00+03:00

2025-01-30T08:48:00+03:00

2025-01-30T09:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили дронами-камикадзе украинский расчет БПЛА в Часовом Яре, кадры поражения цели оказались в распоряжении РИА Новости. Позиция украинского расчета БПЛА располагалась в микрорайоне "Северный". На кадрах видно, как оператор наносит удар несколькими дронами по украинской позиции и уничтожает ее.

https://ria.ru/20241123/reb-1985311557.html

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Кадры уничтожения дронами позиции ВСУ в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", уничтожили дронами позицию расчета БПЛА ВСУ в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре. Кадры уничтожения цели есть у РИА Новости. 2025-01-30T08:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия