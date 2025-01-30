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Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре
Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре - РИА Новости, 30.01.2025
Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре
Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили дронами-камикадзе украинский расчет БПЛА в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:48:00+03:00
2025-01-30T08:48:00+03:00
2025-01-30T09:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили дронами-камикадзе украинский расчет БПЛА в Часовом Яре, кадры поражения цели оказались в распоряжении РИА Новости. Позиция украинского расчета БПЛА располагалась в микрорайоне "Северный". На кадрах видно, как оператор наносит удар несколькими дронами по украинской позиции и уничтожает ее.
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Кадры уничтожения дронами позиции ВСУ в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре
Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", уничтожили дронами позицию расчета БПЛА ВСУ в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре.
Кадры уничтожения цели есть у РИА Новости.
2025-01-30T08:48
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РИА Новости
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Бойцы отряда "Русь" уничтожили украинский расчет БПЛА в Часовом Яре
Бойцы отряда "Русь" уничтожили дронами-камикадзе расчет БПЛА ВСУ в Часовом Яре