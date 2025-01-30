https://ria.ru/20250130/jandeks-1996242107.html

В "Яндексе" рассказали о возможной ошибке китайского чат-бота

В "Яндексе" рассказали о возможной ошибке китайского чат-бота - РИА Новости, 30.01.2025

В "Яндексе" рассказали о возможной ошибке китайского чат-бота

Данные, связанные с технологиями "Яндекса", могли попасть в дата-сет для обучения нейросети DeepSeek - из-за этого китайский чат-бот может случайным образом... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:10:00+03:00

2025-01-30T06:10:00+03:00

2025-01-30T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные, связанные с технологиями "Яндекса", могли попасть в дата-сет для обучения нейросети DeepSeek - из-за этого китайский чат-бот может случайным образом воспроизвести информацию, которая относится к российской компании, и ошибочно утверждать, что он является YandexGPT, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Во вторник в Telegram-каналах появились скриншоты с ответами DeepSeek на вопрос "Кто умнее, ты или ChatGPT4", где китайский чат-бот сначала утверждает, что он является YandexGPT, а потом говорит, что это было недоразумение из-за технической ошибки в данных или случайной путаницы во время обучения. "Многие нейросети обучаются на данных, доступных в интернете. Эти данные могут включать как оригинальные тексты, так и материалы, сгенерированные другими ИИ-системами. В случае с DeepSeek, вероятно, в ее дата-сет могли попасть данные, связанные с технологиями "Яндекса", так как в сети присутствуют публичные обсуждения, упоминания и отзывы о таких системах. Именно поэтому, когда модель генерирует ответ, она может случайным образом воспроизвести информацию, относящуюся к "Яндексу", в том числе ошибочно утверждая, что она является YandexGPT", - прокомментировали в "Яндексе". Там объяснили, что обучение ИИ-моделей происходит не только в виде заучивания фактической информации, но и с пониманием стиля и контекста, где эта информация появляется. Кроме того, если DeepSeek генерирует ответ на русском языке, то повышается вероятность использования информации, связанной с "Яндексом", из-за популярности этих продуктов. "Появление данной модели на рынке показывает важность развития рынка открытых решений. Мы активно участвуем в развитии опенсорса сами, и считаем, что важно поддерживать открытые разработки и развивать технологии, доступные всему сообществу", - оценили китайскую разработку в "Яндексе". Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://ria.ru/20250129/ai-1996135598.html

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, китай, сша, великобритания, яндекс, apple