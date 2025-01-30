https://ria.ru/20250130/izrail-1996383748.html

В Израиле остановили освобождение палестинских заключенных

В Израиле остановили освобождение палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025

В Израиле остановили освобождение палестинских заключенных

Управление тюрем Израиля получило указание от политического руководства остановить процесс освобождения палестинских заключенных в рамках сегодняшнего... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:27:00+03:00

2025-01-30T15:27:00+03:00

2025-01-30T16:21:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило указание от политического руководства остановить процесс освобождения палестинских заключенных в рамках сегодняшнего внеочередного обмена с палестинским движением ХАМАС, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Телеканал уточнил со ссылкой на политический источник, что такое решение было принято из-за "хаоса", который возник во время освобождения израильских заложников сегодня в Хан-Юнисе.Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности.Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.

https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996384316.html

https://ria.ru/20250129/izrail-1996220606.html

израиль

таиланд

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, таиланд, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа, красный крест