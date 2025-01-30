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"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема - РИА Новости, 30.01.2025
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08:00 30.01.2025 (обновлено: 11:38 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html
"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема
"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема - РИА Новости, 30.01.2025
"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема
Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:00:00+03:00
2025-01-30T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых действий столь высокой интенсивности. При этом ВПК США не может покрыть резко возросший спрос. О капризах западных вооружений в зоне СВО — в материале РИА Новости.На три-четыре часа бояВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ним соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята. Снабжение — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые попросту не "тянут" европейский театр военных действий.Так, по документам ресурс ствола артиллерийского орудия M776 буксируемой гаубицы M777, а также его варианта M284 для самоходных M109 — около 4500 выстрелов. Этого достаточно для вооруженного конфликта низкой интенсивности где-нибудь на Ближнем Востоке, но откровенно мало для войны с противником уровня России. При нынешнем темпе стрельбы эти орудия приходят в негодность уже через два-три месяца. Их нужно вывозить в тыловые районы для ремонта и обслуживания.Впрочем, артиллеристы ВСУ утверждают, что на самом деле ресурс ствола еще меньше. Точность и надежность орудия значительно падают всего после 1500 выстрелов. Дело в том, что украинцы ведут огонь из американских огневых систем с предельной дистанции, чтобы не угодить под "ответку", поэтому используются полные метательные заряды. Это быстро приводит к деградации нарезов и общей внутренней структуры ствола. Бывали случаи, когда "три топора" взрывались при выстреле, убивая и калеча расчеты.Всего Пентагон передал Киеву более 200 гаубиц M777 и САУ M109 разных модификаций, эти орудия — из самых массовых в ВСУ. А единственное предприятие, изготавливающее для них запчасти, Watervliet Arsenal в штате Нью-Йорк способно выпускать не более 30 стволов в месяц. Необходимость наращивания производственных мощностей включили в недавно опубликованный бюджетный документ Пентагона от 17 декабря 2024-го.Как сообщает портал The War Zone, Вашингтон решил выделить на это 161 миллион долларов. Позже планируется построить еще одну линию, которая как минимум удвоит выпуск. В Пентагоне справедливо опасаются, что если возможностей американского ВПК недостаточно для снабжения Украины, то их точно не хватит для самих США в случае войны с Китаем на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.Справедливости ради стоит отметить, что проблема износа материальной части артиллерии есть и в российской армии. Однако Россия, в отличие от Украины, может самостоятельно производить все необходимое для ремонта и обслуживания техники. А исправность и боеготовность вооружений ВСУ целиком и полностью зависит от западных поставок.Примерно та же история с немецкими самоходными гаубицами PZH2000 — Киев получил таких около 40 единиц. До СВО многие эксперты называли эти артиллерийские системы лучшими в мире. Однако практически все САУ из арсенала ВСУ уже побывали в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит оружие и ускоряет износ.Капризные танкиНемало трудностей и при эксплуатации натовской тяжелой бронетехники, которая зачастую требует разных "расходников". Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. А еще разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, комплексы ПВО. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, доставить все это до линии фронта с разных складов и баз хранения тоже было бы очень нелегко. Тем более в условиях повышения эффективности российских разведывательно-огневых контуров.Кроме того, танки стран НАТО слишком тяжелые. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дожди размывают его до состояния глубокого болота, в котором вязнут и танки, и инженерные машины, пытающиеся их вытащить.Как выяснилось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали действовать исправно.В погоне за чудо-оружиемВ принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, потребовалось развести в каркасе БТР костер. То есть для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во Второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Крупные и тихоходные дроны бессильны перед противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. С этим вэсэушники столкнулись, в частности, в Курской области.В общем, зависимость от западного ВПК — большая слабость ВСУ. Желание США и ЕС вооружить Киев до зубов поставило в тяжелые условия украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
https://ria.ru/20250124/nato-1995315738.html
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Андрей Коц
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безопасность, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, т-64, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Т-64, Т-72 "Урал"
"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема

ВСУ портят американские гаубицы быстрее, чем США успевают их чинить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых действий столь высокой интенсивности. При этом ВПК США не может покрыть резко возросший спрос. О капризах западных вооружений в зоне СВО — в материале РИА Новости.

На три-четыре часа боя

ВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ним соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята. Снабжение — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые попросту не "тянут" европейский театр военных действий.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
Так, по документам ресурс ствола артиллерийского орудия M776 буксируемой гаубицы M777, а также его варианта M284 для самоходных M109 — около 4500 выстрелов. Этого достаточно для вооруженного конфликта низкой интенсивности где-нибудь на Ближнем Востоке, но откровенно мало для войны с противником уровня России. При нынешнем темпе стрельбы эти орудия приходят в негодность уже через два-три месяца. Их нужно вывозить в тыловые районы для ремонта и обслуживания.
Впрочем, артиллеристы ВСУ утверждают, что на самом деле ресурс ствола еще меньше. Точность и надежность орудия значительно падают всего после 1500 выстрелов. Дело в том, что украинцы ведут огонь из американских огневых систем с предельной дистанции, чтобы не угодить под "ответку", поэтому используются полные метательные заряды. Это быстро приводит к деградации нарезов и общей внутренней структуры ствола. Бывали случаи, когда "три топора" взрывались при выстреле, убивая и калеча расчеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Всего Пентагон передал Киеву более 200 гаубиц M777 и САУ M109 разных модификаций, эти орудия — из самых массовых в ВСУ. А единственное предприятие, изготавливающее для них запчасти, Watervliet Arsenal в штате Нью-Йорк способно выпускать не более 30 стволов в месяц. Необходимость наращивания производственных мощностей включили в недавно опубликованный бюджетный документ Пентагона от 17 декабря 2024-го.
Как сообщает портал The War Zone, Вашингтон решил выделить на это 161 миллион долларов. Позже планируется построить еще одну линию, которая как минимум удвоит выпуск. В Пентагоне справедливо опасаются, что если возможностей американского ВПК недостаточно для снабжения Украины, то их точно не хватит для самих США в случае войны с Китаем на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777
Справедливости ради стоит отметить, что проблема износа материальной части артиллерии есть и в российской армии. Однако Россия, в отличие от Украины, может самостоятельно производить все необходимое для ремонта и обслуживания техники. А исправность и боеготовность вооружений ВСУ целиком и полностью зависит от западных поставок.
Примерно та же история с немецкими самоходными гаубицами PZH2000 — Киев получил таких около 40 единиц. До СВО многие эксперты называли эти артиллерийские системы лучшими в мире. Однако практически все САУ из арсенала ВСУ уже побывали в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит оружие и ускоряет износ.

Капризные танки

Немало трудностей и при эксплуатации натовской тяжелой бронетехники, которая зачастую требует разных "расходников". Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
22 января, 11:08
Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. А еще разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, комплексы ПВО. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, доставить все это до линии фронта с разных складов и баз хранения тоже было бы очень нелегко. Тем более в условиях повышения эффективности российских разведывательно-огневых контуров.
Кроме того, танки стран НАТО слишком тяжелые. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дожди размывают его до состояния глубокого болота, в котором вязнут и танки, и инженерные машины, пытающиеся их вытащить.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТанк Abrams на выставке трофейной техники
Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Танк Abrams на выставке трофейной техники
Как выяснилось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали действовать исправно.

В погоне за чудо-оружием

В принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, потребовалось развести в каркасе БТР костер. То есть для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во Второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Крупные и тихоходные дроны бессильны перед противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.
Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. С этим вэсэушники столкнулись, в частности, в Курской области.
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко
24 января, 13:27
В общем, зависимость от западного ВПК — большая слабость ВСУ. Желание США и ЕС вооружить Киев до зубов поставило в тяжелые условия украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОТ-64Т-72 "Урал"
 
 
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