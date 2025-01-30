https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html

"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема

"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема - РИА Новости, 30.01.2025

"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема

Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых действий столь высокой интенсивности. При этом ВПК США не может покрыть резко возросший спрос. О капризах западных вооружений в зоне СВО — в материале РИА Новости.На три-четыре часа бояВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ним соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята. Снабжение — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые попросту не "тянут" европейский театр военных действий.Так, по документам ресурс ствола артиллерийского орудия M776 буксируемой гаубицы M777, а также его варианта M284 для самоходных M109 — около 4500 выстрелов. Этого достаточно для вооруженного конфликта низкой интенсивности где-нибудь на Ближнем Востоке, но откровенно мало для войны с противником уровня России. При нынешнем темпе стрельбы эти орудия приходят в негодность уже через два-три месяца. Их нужно вывозить в тыловые районы для ремонта и обслуживания.Впрочем, артиллеристы ВСУ утверждают, что на самом деле ресурс ствола еще меньше. Точность и надежность орудия значительно падают всего после 1500 выстрелов. Дело в том, что украинцы ведут огонь из американских огневых систем с предельной дистанции, чтобы не угодить под "ответку", поэтому используются полные метательные заряды. Это быстро приводит к деградации нарезов и общей внутренней структуры ствола. Бывали случаи, когда "три топора" взрывались при выстреле, убивая и калеча расчеты.Всего Пентагон передал Киеву более 200 гаубиц M777 и САУ M109 разных модификаций, эти орудия — из самых массовых в ВСУ. А единственное предприятие, изготавливающее для них запчасти, Watervliet Arsenal в штате Нью-Йорк способно выпускать не более 30 стволов в месяц. Необходимость наращивания производственных мощностей включили в недавно опубликованный бюджетный документ Пентагона от 17 декабря 2024-го.Как сообщает портал The War Zone, Вашингтон решил выделить на это 161 миллион долларов. Позже планируется построить еще одну линию, которая как минимум удвоит выпуск. В Пентагоне справедливо опасаются, что если возможностей американского ВПК недостаточно для снабжения Украины, то их точно не хватит для самих США в случае войны с Китаем на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.Справедливости ради стоит отметить, что проблема износа материальной части артиллерии есть и в российской армии. Однако Россия, в отличие от Украины, может самостоятельно производить все необходимое для ремонта и обслуживания техники. А исправность и боеготовность вооружений ВСУ целиком и полностью зависит от западных поставок.Примерно та же история с немецкими самоходными гаубицами PZH2000 — Киев получил таких около 40 единиц. До СВО многие эксперты называли эти артиллерийские системы лучшими в мире. Однако практически все САУ из арсенала ВСУ уже побывали в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит оружие и ускоряет износ.Капризные танкиНемало трудностей и при эксплуатации натовской тяжелой бронетехники, которая зачастую требует разных "расходников". Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. А еще разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, комплексы ПВО. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, доставить все это до линии фронта с разных складов и баз хранения тоже было бы очень нелегко. Тем более в условиях повышения эффективности российских разведывательно-огневых контуров.Кроме того, танки стран НАТО слишком тяжелые. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дожди размывают его до состояния глубокого болота, в котором вязнут и танки, и инженерные машины, пытающиеся их вытащить.Как выяснилось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали действовать исправно.В погоне за чудо-оружиемВ принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, потребовалось развести в каркасе БТР костер. То есть для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во Второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Крупные и тихоходные дроны бессильны перед противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. С этим вэсэушники столкнулись, в частности, в Курской области.В общем, зависимость от западного ВПК — большая слабость ВСУ. Желание США и ЕС вооружить Киев до зубов поставило в тяжелые условия украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

https://ria.ru/20250124/nato-1995315738.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, т-64, т-72 "урал"