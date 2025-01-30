https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии - РИА Новости, 30.01.2025
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:22:00+03:00
2025-01-30T22:22:00+03:00
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РИМ, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах страны, сообщила государственная полиция. "Сотрудники полиции центра кибербезопасности Венеции арестовали 12 человек и поместили под следствие 14 других лиц за хранение детской порнографии", - говорится в сообщении. Волна арестов стала продолжением операции Viper, которая в 2024 году привела к проведению 60 обысков и аресту 28 человек, принадлежащих к крупным международным сообществам педофилов. Нынешнее расследование вели тайные агенты, которые отслеживали около 130 виртуальных пространств, где общались и обменивались запрещенным контентом педофилы со всего мира. "В исполнении 26 ордеров на обыск и изъятии компьютерных устройств приняли участие около 200 сотрудников почтовой полиции (подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями – ред) в 18 провинциях Италии", - сообщила полиция.
https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html
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в мире, италия, венеция
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
В Венеции арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах страны, сообщила государственная полиция.
"Сотрудники полиции центра кибербезопасности Венеции
арестовали 12 человек и поместили под следствие 14 других лиц за хранение детской порнографии", - говорится в сообщении.
Волна арестов стала продолжением операции Viper, которая в 2024 году привела к проведению 60 обысков и аресту 28 человек, принадлежащих к крупным международным сообществам педофилов. Нынешнее расследование вели тайные агенты, которые отслеживали около 130 виртуальных пространств, где общались и обменивались запрещенным контентом педофилы со всего мира.
"В исполнении 26 ордеров на обыск и изъятии компьютерных устройств приняли участие около 200 сотрудников почтовой полиции (подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями – ред) в 18 провинциях Италии", - сообщила полиция.