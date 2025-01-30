Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии - РИА Новости, 30.01.2025
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии
Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:22:00+03:00
2025-01-30T22:22:00+03:00
в мире
италия
венеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/04/498030405_0:97:3006:1788_1920x0_80_0_0_65905277d015dedead4baf5cdd01b8af.jpg
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах страны, сообщила государственная полиция. "Сотрудники полиции центра кибербезопасности Венеции арестовали 12 человек и поместили под следствие 14 других лиц за хранение детской порнографии", - говорится в сообщении. Волна арестов стала продолжением операции Viper, которая в 2024 году привела к проведению 60 обысков и аресту 28 человек, принадлежащих к крупным международным сообществам педофилов. Нынешнее расследование вели тайные агенты, которые отслеживали около 130 виртуальных пространств, где общались и обменивались запрещенным контентом педофилы со всего мира. "В исполнении 26 ордеров на обыск и изъятии компьютерных устройств приняли участие около 200 сотрудников почтовой полиции (подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями – ред) в 18 провинциях Италии", - сообщила полиция.
https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html
https://ria.ru/20240808/syn-1964803392.html
италия
венеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/04/498030405_362:0:3006:1983_1920x0_80_0_0_2adcfea0f88e1191c8f602b3653d7783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, венеция
В мире, Италия, Венеция
В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии

В Венеции арестовали 12 человек за хранение детской порнографии

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах страны, сообщила государственная полиция.
"Сотрудники полиции центра кибербезопасности Венеции арестовали 12 человек и поместили под следствие 14 других лиц за хранение детской порнографии", - говорится в сообщении.
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии
24 сентября 2024, 19:38
Волна арестов стала продолжением операции Viper, которая в 2024 году привела к проведению 60 обысков и аресту 28 человек, принадлежащих к крупным международным сообществам педофилов. Нынешнее расследование вели тайные агенты, которые отслеживали около 130 виртуальных пространств, где общались и обменивались запрещенным контентом педофилы со всего мира.
"В исполнении 26 ордеров на обыск и изъятии компьютерных устройств приняли участие около 200 сотрудников почтовой полиции (подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями – ред) в 18 провинциях Италии", - сообщила полиция.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сын Байдена попросил суд исключить детали трат на проституток и порнографию
8 августа 2024, 04:16
 
В миреИталияВенеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала