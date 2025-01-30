https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html

В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии

В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии - РИА Новости, 30.01.2025

В Италии арестовали 12 человек за хранение детской порнографии

Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:22:00+03:00

2025-01-30T22:22:00+03:00

2025-01-30T22:22:00+03:00

в мире

италия

венеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/04/498030405_0:97:3006:1788_1920x0_80_0_0_65905277d015dedead4baf5cdd01b8af.jpg

РИМ, 30 янв – РИА Новости. Двенадцать человек арестованы в Италии за хранение детской порнографии, обыски с конфискацией прошли в общей сложности у 26 человек в нескольких регионах страны, сообщила государственная полиция. "Сотрудники полиции центра кибербезопасности Венеции арестовали 12 человек и поместили под следствие 14 других лиц за хранение детской порнографии", - говорится в сообщении. Волна арестов стала продолжением операции Viper, которая в 2024 году привела к проведению 60 обысков и аресту 28 человек, принадлежащих к крупным международным сообществам педофилов. Нынешнее расследование вели тайные агенты, которые отслеживали около 130 виртуальных пространств, где общались и обменивались запрещенным контентом педофилы со всего мира. "В исполнении 26 ордеров на обыск и изъятии компьютерных устройств приняли участие около 200 сотрудников почтовой полиции (подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями – ред) в 18 провинциях Италии", - сообщила полиция.

https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html

https://ria.ru/20240808/syn-1964803392.html

италия

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, венеция