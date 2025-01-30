https://ria.ru/20250130/ipoteka-1995336077.html

ВТБ: ипотека сократится еще почти на треть в этом году

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В текущем году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 триллиона рублей, почти на треть ниже результата прошлого года, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Рынок ипотеки остается под давлением высокой ключевой ставки, предпосылок для снижения которой пока нет. В этих условиях спрос на недвижимость серьезно "охлаждается". Около 70% продаж придется на программы господдержки.Драйвером всего ипотечного рынка по-прежнему будет выступать "семейная" ипотека, на которую может прийтись до 61% от всех выдач жилищных кредитов. При этом в абсолютных значениях ее продажи могут остаться на сопоставимом с 2024 годом уровне – около 2 триллионов рублей. Впрочем, многое будет зависеть от новых инициатив по поддержке спроса на "семейную" ипотеку.Одним из трендов рынка недвижимости останутся сделки за наличные, доля которых, по оценке экосистемы недвижимости "Метр квадратный", превысит 80%.Такой формат покупки будет актуален, прежде всего, для вторичного жилья и сегментов с относительно невысоким средним "чеком": нежилые здания и помещения, машино-места, земельные участки. Неипотечные сделки будут характерны и для рынка элитного жилья, где исторически фиксируется низкая доля клиентов, обращающихся за кредитными средствами.Отличительной особенностью рынка новостроек будет рассрочка, условия которой станут более гибкими. Популярность этого инструмента в этом году, вероятно, достигнет пика, и в продажах крупнейших застройщиков он будет занимать значительную долю."Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного. Более благоприятная ситуация сейчас складывается для тех, кто подходит под условия госпрограмм", – приводит пресс-служба ВТБ слова Горшкова.Он добавил, что фокусами крупнейших банков в 2025 году станут качество кредитных портфелей, повышение уровня обслуживания и цифровизация клиентского пути.

