Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 30.01.2025 (обновлено: 17:36 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/indiya-1996447591.html
Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции
Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции - РИА Новости, 30.01.2025
Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции
Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:27:00+03:00
2025-01-30T17:36:00+03:00
россия
москва
в мире
индия
нью-дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку индийских работников в РФ, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар."Да, демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды... Обе стороны сейчас активно обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции и мобильности (MMPA), направленного на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных работников из Индии в Россию", - сообщил Кумар в интервью, опубликованном в журнале "Международная жизнь".По его словам, соглашение обеспечит основу для обмена рабочей силой, сотрудничества в области образования и передачи технологий. В конечном счете, подчеркнул дипломат, такое сотрудничество укрепит двусторонние связи Москвы и Нью-Дели и решит кадровые проблемы, с которыми сталкивается Россия."Мы уверены, что при необходимом содействии и сотрудничестве Индия сможет удовлетворить потенциальный спрос в России, создав взаимовыгодную ситуацию для обеих стран", - подчеркнул Кумар.
https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html
https://ria.ru/20250127/otnoshenija-1995656235.html
россия
москва
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, в мире, индия, нью-дели
Россия, Москва, В мире, Индия, Нью-Дели
Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции

Россия и Индия обсуждают подписание меморандума по миграционной сфере

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку индийских работников в РФ, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар.
"Да, демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды... Обе стороны сейчас активно обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции и мобильности (MMPA), направленного на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных работников из Индии в Россию", - сообщил Кумар в интервью, опубликованном в журнале "Международная жизнь".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Товарооборот России и Индии вырос в пять раз
29 января, 11:14
По его словам, соглашение обеспечит основу для обмена рабочей силой, сотрудничества в области образования и передачи технологий. В конечном счете, подчеркнул дипломат, такое сотрудничество укрепит двусторонние связи Москвы и Нью-Дели и решит кадровые проблемы, с которыми сталкивается Россия.
"Мы уверены, что при необходимом содействии и сотрудничестве Индия сможет удовлетворить потенциальный спрос в России, создав взаимовыгодную ситуацию для обеих стран", - подчеркнул Кумар.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Посол Индии выразил уверенность в развитии российско-индийских отношений
27 января, 11:04
 
РоссияМоскваВ миреИндияНью-Дели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала