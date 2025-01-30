https://ria.ru/20250130/indiya-1996447591.html

Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции

Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции - РИА Новости, 30.01.2025

Россия и Индия обсуждают соглашение по миграции

Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:27:00+03:00

2025-01-30T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку индийских работников в РФ, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар."Да, демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды... Обе стороны сейчас активно обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции и мобильности (MMPA), направленного на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных работников из Индии в Россию", - сообщил Кумар в интервью, опубликованном в журнале "Международная жизнь".По его словам, соглашение обеспечит основу для обмена рабочей силой, сотрудничества в области образования и передачи технологий. В конечном счете, подчеркнул дипломат, такое сотрудничество укрепит двусторонние связи Москвы и Нью-Дели и решит кадровые проблемы, с которыми сталкивается Россия."Мы уверены, что при необходимом содействии и сотрудничестве Индия сможет удовлетворить потенциальный спрос в России, создав взаимовыгодную ситуацию для обеих стран", - подчеркнул Кумар.

https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html

https://ria.ru/20250127/otnoshenija-1995656235.html

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россия, москва, в мире, индия, нью-дели