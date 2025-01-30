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Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией - РИА Новости, 30.01.2025
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Религия
 
11:25 30.01.2025 (обновлено: 11:48 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ii-1996295371.html
Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией
Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией - РИА Новости, 30.01.2025
Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в Госдуме, что искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и что он должен быть... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:25:00+03:00
2025-01-30T11:48:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в Госдуме, что искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и что он должен быть поставлен под контроль государства и общества, чтобы служить во благо людей."Атом стал не только оружием уничтожения, инструментом сдерживания, но и нашел применение в мирной жизни. Пока не вполне осознаваемые нами возможности искусственного интеллекта также должны быть поставлены на службу человека… Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если этот искусственный интеллект будет запрограммирован на нанесение сознательного вреда человеческой нравственности, человеческому общежитию и другим ценностям", – сказал патриарх на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.Он отметил важность того, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать."Это не значит, что мы должны отвергать достижения науки и возможность использовать искусственный интеллект. Но все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и, в хорошем смысле, общества. Мы не должны проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать", – добавил предстоятель Русской православной церкви.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией

Патриарх Кирилл считает, что ИИ опаснее, чем ядерная энергия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в Госдуме, что искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и что он должен быть поставлен под контроль государства и общества, чтобы служить во благо людей.
"Атом стал не только оружием уничтожения, инструментом сдерживания, но и нашел применение в мирной жизни. Пока не вполне осознаваемые нами возможности искусственного интеллекта также должны быть поставлены на службу человека… Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если этот искусственный интеллект будет запрограммирован на нанесение сознательного вреда человеческой нравственности, человеческому общежитию и другим ценностям", – сказал патриарх на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
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Вчера, 10:44
Он отметил важность того, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать.
"Это не значит, что мы должны отвергать достижения науки и возможность использовать искусственный интеллект. Но все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и, в хорошем смысле, общества. Мы не должны проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать", – добавил предстоятель Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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