Рейтинг@Mail.ru
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/gutsul-1996459022.html
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем - РИА Новости, 30.01.2025
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что судебный процесс о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:11:00+03:00
2025-01-30T18:11:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_e8295fb17b952cbde2f4609929a6da04.jpg
КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что судебный процесс о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" является политическим спектаклем, в рамках которого прокуроры выполняют заказ молдавских властей и призваны показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В четверг прошло очередное заседание по делу Гуцул. "Сегодня в суде вновь продолжился фарс под названием "уголовное дело", которое с самого начала шито белыми нитками. Мы так и не услышали ни одного внятного объяснения, в чем нас обвиняют и на каких основаниях ведется это разбирательство. Вместо правосудия — политический спектакль. Прокуроры, торопясь выполнить заказ власти, даже не утруждают себя поиском доказательств. Их задача проста: показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома, который она возглавляет. Глава Гагаузии уверена, что нынешняя власть в Молдавии объявила войну всем, кто не боится говорить правду, кто возмущается грабительскими тарифами, унизительно низкими пенсиями и зарплатами, кто требует справедливости. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994313768.html
https://ria.ru/20241226/moldavija-1991491570.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6449a9905e2ff36ee032a4b3553f4dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем

Глава Гагаузии заявила, что прокуроры в ее деле выполняют заказ властей Молдавии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что судебный процесс о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" является политическим спектаклем, в рамках которого прокуроры выполняют заказ молдавских властей и призваны показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В четверг прошло очередное заседание по делу Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
17 января, 23:42
"Сегодня в суде вновь продолжился фарс под названием "уголовное дело", которое с самого начала шито белыми нитками. Мы так и не услышали ни одного внятного объяснения, в чем нас обвиняют и на каких основаниях ведется это разбирательство. Вместо правосудия — политический спектакль. Прокуроры, торопясь выполнить заказ власти, даже не утруждают себя поиском доказательств. Их задача проста: показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома, который она возглавляет.
Глава Гагаузии уверена, что нынешняя власть в Молдавии объявила войну всем, кто не боится говорить правду, кто возмущается грабительскими тарифами, унизительно низкими пенсиями и зарплатами, кто требует справедливости.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией
26 декабря 2024, 16:29
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала