Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем
Глава Гагаузии заявила, что прокуроры в ее деле выполняют заказ властей Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что судебный процесс о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" является политическим спектаклем, в рамках которого прокуроры выполняют заказ молдавских властей и призваны показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В четверг прошло очередное заседание по делу Гуцул.
"Сегодня в суде вновь продолжился фарс под названием "уголовное дело", которое с самого начала шито белыми нитками. Мы так и не услышали ни одного внятного объяснения, в чем нас обвиняют и на каких основаниях ведется это разбирательство. Вместо правосудия — политический спектакль. Прокуроры, торопясь выполнить заказ власти, даже не утруждают себя поиском доказательств. Их задача проста: показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома, который она возглавляет.
Глава Гагаузии уверена, что нынешняя власть в Молдавии объявила войну всем, кто не боится говорить правду, кто возмущается грабительскими тарифами, унизительно низкими пенсиями и зарплатами, кто требует справедливости.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Молдавская оппозиция призвала депутатов вернуться к диалогу с Гагаузией
26 декабря 2024, 16:29