https://ria.ru/20250130/gosduma-1996503992.html

В Госдуме заявили, что создали прецедент по изучению преступлений США

В Госдуме заявили, что создали прецедент по изучению преступлений США - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме заявили, что создали прецедент по изучению преступлений США

Госдума создала важный прецедент по изучению преступлений ушедшей администрации США, направив обращение в американский конгресс и ООН в связи с информацией о... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:05:00+03:00

2025-01-30T23:05:00+03:00

2025-01-30T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума создала важный прецедент по изучению преступлений ушедшей администрации США, направив обращение в американский конгресс и ООН в связи с информацией о возможном обсуждении экс-президентом Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение палаты к конгрессу США и ООН в связи с информацией об обсуждении Байденом и Блинкеном организации покушения на Путина. В документе депутаты требуют провести тщательное расследование по поводу недавно озвученных журналистом Такером Карлсоном данных. "Обращение Госдумы по инициативе Вячеслава Володина в конгресс США и ООН - это серьезная процедура не только по защите нашего президента, главы ядерной державы, но и защите создаваемой им новой конструкции глобальной безопасности. Спикер создал важный прецедент - разбор преступления первых лиц ушедшей администрации США", - сказал Шхагошев. При этом он отметил, что Такер Карлсон не обязан предоставлять доказательств своих журналистских расследований. "Его открытое заявление - сигнал для ответственных структур в Штатах. Сигнал не прошел. Это их провал: и политический, и профильный", - добавил депутат. Карлсон ранее заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".

https://ria.ru/20250130/putin-1996475452.html

https://ria.ru/20250129/volodin-1996112792.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, россия, такер карлсон, джо байден, владимир путин, госдума рф, оон