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В РПЦ призвали Госдуму принять закон о традиционных ценностях - РИА Новости, 30.01.2025
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Религия
 
15:31 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/gosduma-1996385103.html
В РПЦ призвали Госдуму принять закон о традиционных ценностях
В РПЦ призвали Госдуму принять закон о традиционных ценностях - РИА Новости, 30.01.2025
В РПЦ призвали Госдуму принять закон о традиционных ценностях
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:31:00+03:00
2025-01-30T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях, который ввел бы в законодательство положения указа президента "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей – в первую очередь жизни и здоровья человека как после, так и до рождения. И мы здесь надеемся, что будет принят закон о традиционных ценностях в развитие указа президента (№809 – ред.). Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство", – сказал Лукьянов на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Круглый стол в Госдуме РФ проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. Тема чтений в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".
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россия, федор лукьянов, госдума рф, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Госдума РФ, Общество
В РПЦ призвали Госдуму принять закон о традиционных ценностях

Иерей Лукьянов призвал Госдуму принять закон о традиционных ценностях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях, который ввел бы в законодательство положения указа президента "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей – в первую очередь жизни и здоровья человека как после, так и до рождения. И мы здесь надеемся, что будет принят закон о традиционных ценностях в развитие указа президента (№809 – ред.). Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство", – сказал Лукьянов на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Круглый стол в Госдуме РФ проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. Тема чтений в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".
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