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В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли - РИА Новости, 30.01.2025
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14:00 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/gosduma-1996353458.html
В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли
В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли - РИА Новости, 30.01.2025
В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли
Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:00:00+03:00
2025-01-30T14:00:00+03:00
общество
россия
москва
европа
владислав даванков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей. "В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение", - сказано в обращении, которое есть у РИА Новости. По его словам, дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени. В последние годы увеличивается число случаев, когда граждане называют своих детей необычными именами, которые формально не запрещены законодательством Российской Федерации, однако являются причиной травли. Даванков уточнил, что по статье 58 Семейного кодекса РФ, при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. "В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детей также называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д. В подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. Такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени", - добавил Даванков.
https://ria.ru/20230112/imena-1844336461.html
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общество, россия, москва, европа, владислав даванков
Общество, Россия, Москва, Европа, Владислав Даванков
В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли

Даванков призвал дать детям право менять имя из-за травли без согласия родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.
"В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение", - сказано в обращении, которое есть у РИА Новости.
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По его словам, дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени. В последние годы увеличивается число случаев, когда граждане называют своих детей необычными именами, которые формально не запрещены законодательством Российской Федерации, однако являются причиной травли. Даванков уточнил, что по статье 58 Семейного кодекса РФ, при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.
"В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детей также называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д. В подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. Такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени", - добавил Даванков.
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ОбществоРоссияМоскваЕвропаВладислав Даванков
 
 
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