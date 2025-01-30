https://ria.ru/20250130/gosduma-1996350744.html

В Госдуме поддержали идею расширить декретный отпуск

В Госдуме поддержали идею расширить декретный отпуск - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме поддержали идею расширить декретный отпуск

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить декретный отпуск на первый триместр беременности. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:44:00+03:00

2025-01-30T13:44:00+03:00

2025-01-30T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить декретный отпуск на первый триместр беременности. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в Госдуме на XIII Рождественских парламентских встречах, что распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России. "Полностью поддерживаю предложение святейшего патриарха Кирилла о расширении декретного отпуска, включив в него самый сложный первый триместр беременности. Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы", - сообщила РИА Новости Лантратова. Она отметила, что в первый триместр у женщины может быть не просто легкое недомогание, а серьезная перестройка всего организма с токсикозом, гормональными колебаниями, повышенной утомляемостью. Все это, добавила Лантратова, оказывает серьезное влияние на общее состояние здоровья, а также на нервную систему будущей матери. В первый триместр, по мнению Лантратовой, женщина нуждается в особом внимании и заботе, в возможности спокойно подготовиться к материнству, без стресса и перегрузок на работе. "Кроме того, первый триместр – это критически важный период для сохранения беременности. Пока не сформировалась плацента, женщине нужно быть особенно осторожной, беречь себя, соблюдать режим, не нервничать. Если в этот период она будет дома, это снизит риск осложнений и поможет сохранить здоровье как матери, так и будущего ребенка, потому что у него в это время как раз формируются все важные органы", - добавила депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html

https://ria.ru/20250127/mediki-1995620626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, яна лантратова, госдума рф