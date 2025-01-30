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В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка - РИА Новости, 30.01.2025
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04:22 30.01.2025 (обновлено: 15:28 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/gosduma-1996236835.html
В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка
В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка - РИА Новости, 30.01.2025
В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением в обязательном порядке информировать родственников... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:22:00+03:00
2025-01-30T15:28:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
дмитрий патрушев
госдума рф
жилье
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. С 1 марта 2025 года вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Основная его цель — вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать эффективнее использовать их. По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025-го, если он уже в собственности. "В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии", — сказано в документе. В обращении отмечается, что такая мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были своевременно уведомлены и не смогли принять меры. "Согласно новым правилам, органы местного самоуправления могут подавать иски в суд об изъятии неиспользуемых земель без предварительного согласования с прокуратурой. Под изъятие подпадают участки, которые не используются по назначению в течение трех и более лет, в частности, заросшие сорняками, деревьями или кустарниками. Предполагается, что после вынесения судебного решения такие земли могут быть переданы другим лицам, например, многодетным семьям или участникам специальных программ", — сообщается в документе. По мнению автора обращения, на практике нередко складываются ситуации, когда владельцами участков являются пожилые люди, которые не могут самостоятельно ухаживать за участком, но планируют передать его по наследству своим родственникам. "Если бы их близкие знали о возможности изъятия, они могли бы взять на себя уборку заросшей территории, тем самым сохранив землю в собственности семьи", — считает он. Чернышов пояснил РИА Новости, что введение такого механизма стало бы справедливым шагом, который позволит семьям сохранить свою собственность, если они готовы ухаживать за землей. "Многие такие участки десятилетиями принадлежат одной семье, и, если их состояние ухудшилось только в последние годы, это не должно автоматически вести к потере права собственности. Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан", — добавил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html
https://ria.ru/20240818/uchastki-1966836589.html
https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html
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общество, борис чернышов (депутат), дмитрий патрушев, госдума рф, жилье
Общество, Борис Чернышов (депутат), Дмитрий Патрушев, Госдума РФ, Жилье
В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка

Депутат Чернышов предложил сообщать семьям владельцев о риске потери участка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаброшенные дома
Заброшенные дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
С 1 марта 2025 года вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Основная его цель — вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать эффективнее использовать их. По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025-го, если он уже в собственности.
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"В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии", — сказано в документе.
В обращении отмечается, что такая мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были своевременно уведомлены и не смогли принять меры.
"Согласно новым правилам, органы местного самоуправления могут подавать иски в суд об изъятии неиспользуемых земель без предварительного согласования с прокуратурой. Под изъятие подпадают участки, которые не используются по назначению в течение трех и более лет, в частности, заросшие сорняками, деревьями или кустарниками. Предполагается, что после вынесения судебного решения такие земли могут быть переданы другим лицам, например, многодетным семьям или участникам специальных программ", — сообщается в документе.
По мнению автора обращения, на практике нередко складываются ситуации, когда владельцами участков являются пожилые люди, которые не могут самостоятельно ухаживать за участком, но планируют передать его по наследству своим родственникам.
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"Если бы их близкие знали о возможности изъятия, они могли бы взять на себя уборку заросшей территории, тем самым сохранив землю в собственности семьи", — считает он.
Чернышов пояснил РИА Новости, что введение такого механизма стало бы справедливым шагом, который позволит семьям сохранить свою собственность, если они готовы ухаживать за землей.
"Многие такие участки десятилетиями принадлежат одной семье, и, если их состояние ухудшилось только в последние годы, это не должно автоматически вести к потере права собственности. Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан", — добавил вице-спикер Госдумы.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Дмитрий ПатрушевГосдума РФЖилье
 
 
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