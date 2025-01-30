https://ria.ru/20250130/gosduma-1996221658.html
В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам
В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам - РИА Новости, 30.01.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:08:00+03:00
2025-01-30T00:08:00+03:00
2025-01-30T00:08:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат журналистам, пострадавшим или погибшим при выполнении редакционного задания в особых условиях, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время закон "О СМИ" обязывает редакции выплачивать компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении им поручения в особых условиях. В случае смерти сотрудника редакции размер компенсации - не менее двух миллионов рублей. При причинении вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 миллиона рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, - не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности. "Внести в часть четвертую статьи 471 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" следующие изменения: 1) в пункте 1 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов"; 2) в пункте 2 слова "одного миллиона" заменить словами "двух миллионов пятисот тысяч"; 3) в пункте 3 слова "ста тысяч" заменить словами "двухсот пятидесяти тысяч"; 4) в пункте 4 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов", - сказано в проекте закона. По словам Нилова, в 2018 году федеральный закон "О СМИ" был дополнен статьей, обязывающей редакцию выплатить компенсацию за причиненный вред здоровью или жизни при выполнении редакционного задания сотрудником в особых условиях. С 2018 года по настоящее время сумма выплат не менялась. "А если сравнить, к примеру, размер МРОТ в 2018 и в 2025 году, то разница составляет примерно 2,5 раза - очевидно, что назрела необходимость повышения указанных в статье 47.1 закона "О СМИ" сумм", - отметил он.
https://ria.ru/20250106/vyplaty-1992627731.html
https://ria.ru/20240926/zarplaty-1974732372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_263:0:2143:1410_1920x0_80_0_0_a39925e66de369acc1e6639dd353f688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам
ЛДПР предложила в 2,5 раза увеличить выплаты пострадавшим на задании журналистам
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат журналистам, пострадавшим или погибшим при выполнении редакционного задания в особых условиях, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время закон "О СМИ" обязывает редакции выплачивать компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении им поручения в особых условиях. В случае смерти сотрудника редакции размер компенсации - не менее двух миллионов рублей. При причинении вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 миллиона рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, - не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.
"Внести в часть четвертую статьи 471 Закона РФ
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" следующие изменения: 1) в пункте 1 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов"; 2) в пункте 2 слова "одного миллиона" заменить словами "двух миллионов пятисот тысяч"; 3) в пункте 3 слова "ста тысяч" заменить словами "двухсот пятидесяти тысяч"; 4) в пункте 4 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов", - сказано в проекте закона.
По словам Нилова
, в 2018 году федеральный закон "О СМИ" был дополнен статьей, обязывающей редакцию выплатить компенсацию за причиненный вред здоровью или жизни при выполнении редакционного задания сотрудником в особых условиях. С 2018 года по настоящее время сумма выплат не менялась.
"А если сравнить, к примеру, размер МРОТ в 2018 и в 2025 году, то разница составляет примерно 2,5 раза - очевидно, что назрела необходимость повышения указанных в статье 47.1 закона "О СМИ" сумм", - отметил он.