https://ria.ru/20250130/gosduma-1996221658.html

В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам

В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении выплат пострадавшим журналистам

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:08:00+03:00

2025-01-30T00:08:00+03:00

2025-01-30T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат журналистам, пострадавшим или погибшим при выполнении редакционного задания в особых условиях, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время закон "О СМИ" обязывает редакции выплачивать компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении им поручения в особых условиях. В случае смерти сотрудника редакции размер компенсации - не менее двух миллионов рублей. При причинении вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 миллиона рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, - не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности. "Внести в часть четвертую статьи 471 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" следующие изменения: 1) в пункте 1 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов"; 2) в пункте 2 слова "одного миллиона" заменить словами "двух миллионов пятисот тысяч"; 3) в пункте 3 слова "ста тысяч" заменить словами "двухсот пятидесяти тысяч"; 4) в пункте 4 слова "двух миллионов" заменить словами "пяти миллионов", - сказано в проекте закона. По словам Нилова, в 2018 году федеральный закон "О СМИ" был дополнен статьей, обязывающей редакцию выплатить компенсацию за причиненный вред здоровью или жизни при выполнении редакционного задания сотрудником в особых условиях. С 2018 года по настоящее время сумма выплат не менялась. "А если сравнить, к примеру, размер МРОТ в 2018 и в 2025 году, то разница составляет примерно 2,5 раза - очевидно, что назрела необходимость повышения указанных в статье 47.1 закона "О СМИ" сумм", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф