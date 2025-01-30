https://ria.ru/20250130/gladkov-1996390548.html

Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени

Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени - РИА Новости, 30.01.2025

Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, распространяющих фейковую информацию от его имени в социальных сетях... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:50:00+03:00

2025-01-30T15:50:00+03:00

2025-01-30T15:50:00+03:00

технологии

белгородская область

вячеслав гладков

одноклассники

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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, распространяющих фейковую информацию от его имени в социальных сетях и мессенджерах. "В соцсетях и мессенджерах от моего имени распространяется информация о якобы какой-то утечке данных. Подделывают даже голосовые сообщения. Это фейк и обман! Никаких утечек нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вся официальная информация о его деятельности и ситуации в регионе публикуется только на его официальных страницах в социальных сетях: Telegram-канале, а также страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Он призвал жителей области не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации.

https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html

белгородская область

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Наталья Макарова

технологии, белгородская область, вячеслав гладков, одноклассники