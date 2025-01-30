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Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени - РИА Новости, 30.01.2025
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15:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/gladkov-1996390548.html
Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени
Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени - РИА Новости, 30.01.2025
Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, распространяющих фейковую информацию от его имени в социальных сетях... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:50:00+03:00
2025-01-30T15:50:00+03:00
технологии
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, распространяющих фейковую информацию от его имени в социальных сетях и мессенджерах. "В соцсетях и мессенджерах от моего имени распространяется информация о якобы какой-то утечке данных. Подделывают даже голосовые сообщения. Это фейк и обман! Никаких утечек нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вся официальная информация о его деятельности и ситуации в регионе публикуется только на его официальных страницах в социальных сетях: Telegram-канале, а также страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Он призвал жителей области не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации.
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технологии, белгородская область, вячеслав гладков, одноклассники
Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Одноклассники
Гладков предупредил о мошеннических сообщениях якобы от его имени

Гладков заявил о мошеннических сообщениях об утечке данных якобы от его имени

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о мошенниках, распространяющих фейковую информацию от его имени в социальных сетях и мессенджерах.
«
"В соцсетях и мессенджерах от моего имени распространяется информация о якобы какой-то утечке данных. Подделывают даже голосовые сообщения. Это фейк и обман! Никаких утечек нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что вся официальная информация о его деятельности и ситуации в регионе публикуется только на его официальных страницах в социальных сетях: Telegram-канале, а также страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Он призвал жителей области не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации.
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
21 сентября 2024, 14:28
 
ТехнологииБелгородская областьВячеслав ГладковОдноклассники
 
 
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