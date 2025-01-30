Министра финансов Германии призвали одобрить помощь Украине, пишут СМИ
Рейтер: бюджетный комитет Бундестага призвал Минфин одобрить помощь Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бюджетный комитет Бундестага Германии призвал министра экономики страны Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро (3,13 миллиарда долларов) помощи Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
"Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине", - говорится в публикации.
По информации агентства, запрос был одобрен в бюджетном комитете парламента голосами оппозиции Христианских демократов (ХДС) и Свободных демократов (СвДП), при этом правящая коалиция социал-демократов (СДПГ) и партии "Зеленых" воздержалась.
По словам ХДС и СвДП, в бюджете Германии достаточно средств для выделения пакета помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.