https://ria.ru/20250130/germaniya-1996233983.html

Министра финансов Германии призвали одобрить помощь Украине, пишут СМИ

Министра финансов Германии призвали одобрить помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025

Министра финансов Германии призвали одобрить помощь Украине, пишут СМИ

Бюджетный комитет Бундестага Германии призвал министра экономики страны Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро (3,13 миллиарда долларов) помощи... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:24:00+03:00

2025-01-30T03:24:00+03:00

2025-01-30T03:24:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бюджетный комитет Бундестага Германии призвал министра экономики страны Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро (3,13 миллиарда долларов) помощи Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. "Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине", - говорится в публикации. По информации агентства, запрос был одобрен в бюджетном комитете парламента голосами оппозиции Христианских демократов (ХДС) и Свободных демократов (СвДП), при этом правящая коалиция социал-демократов (СДПГ) и партии "Зеленых" воздержалась. По словам ХДС и СвДП, в бюджете Германии достаточно средств для выделения пакета помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250129/germanija-1996059961.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, хдс/хсс, нато, бундестаг германии