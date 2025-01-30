https://ria.ru/20250130/germaniya-1996231113.html
Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ
Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ
Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:55:00+03:00
2025-01-30T01:55:00+03:00
2025-01-30T01:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование для вооруженных сил ФРГ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля немецкие законодатели одобрили заказы на вооружение и оборудование для вооруженных сил на сумму около 2,5 миллиарда евро", - говорится в публикации. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250129/germanija-1996059961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ
Блумберг: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро