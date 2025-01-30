https://ria.ru/20250130/germaniya-1996231113.html

Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ

Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025

Берлин одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро, пишут СМИ

Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:55:00+03:00

2025-01-30T01:55:00+03:00

2025-01-30T01:55:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование для вооруженных сил ФРГ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля немецкие законодатели одобрили заказы на вооружение и оборудование для вооруженных сил на сумму около 2,5 миллиарда евро", - говорится в публикации. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250129/germanija-1996059961.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город)