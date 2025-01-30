https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html

ГП потребовала вывести Домодедово из-под иностранного управления

ГП потребовала вывести Домодедово из-под иностранного управления - РИА Новости, 30.01.2025

ГП потребовала вывести Домодедово из-под иностранного управления

Генеральная прокуратура России потребовала признать ничтожными ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово"... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:03:00+03:00

2025-01-30T10:03:00+03:00

2025-01-30T10:03:00+03:00

нидерланды

россия

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дмитрий каменщик

владимир путин

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала признать ничтожными ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" оказались под иностранным управлением, а их прибыль выводилась в зарубежные юрисдикции, следует из иска надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил 28 января. Ответчиками по иску выступают Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, а также 30 компаний, входящих в ГК "Домодедово", которые относятся к стратегическим предприятиям, отмечается в иске. Как отмечается в документе, в ходе проверки прокуроры выяснили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Каменщик и Коган, следует из документа, вовлекли подконтрольные офшорные структуры, а также граждан Нидерландов, и в 2016 году решили установить контроль над аэропортом "Домодедово". Так, с 2002 по 2016 годы компания "ДМЕ Лимитед", владеющая аэровокзальным комплексом "Домодедово", принадлежала гражданам Острова Мэн: Джейн Элизабет Петерс и Шону Фергюссону Кэйрнсу. Каменщик и Коган через офшорные структуры приобрели 100% акций "ДМЕ Лимитед" в 2016 году. Сделка была проведена частной компанией "Аламо Лимитед" (Мальта), единственным акционером которой была фирма, владельцем которой являлся Каменщик. Далее, указывается в иске, в декабре 2016 года Каменщик и Коган решили поменять структуру владения на компании из других стран для "блокирования деятельности органов государственного контроля Российской Федерации за своей противоправной деятельностью". Для этого они законспирировали активы ГК "Домодедово", переведя их в фонды, зарегистрированные в Нидерландах и на Мальте. Сейчас акционерами компании "ДМЕ Лимитед" являются: Фонд "ДМЕ Административ Фаундейшн" из Нидерландов с 274 348 367 акциями на 274 348 367 евро (90% акций) и фонд "Атлант Фаундейшн" (Мальта) с 30 483 152 акциями на 30 483 152 евро (10% акций). Учредителем фондом выступил Каменщик. При этом из устава первого фонда следует, что совет компании состоит из учредителя и двух постоянных членов, обязательным требованием к которым является постоянное проживание на территории Нидерландов. Это Пауль Йоханнес Антониус Вилбринк и Альваро Сикре Пизнес. "Таким образом, иностранные граждане имеют право контроля (в том числе "негативного контроля", блокирующего принятие решений) над фондом "ДМЕ Административ Фаундейшн", владеющим "ДМЕ Лимитед", и стратегическими хозяйственными обществами, осуществляющими деятельность на территории аэропорта "Домодедово", - отмечается в документе. Более того, выяснила Генпрокуратура, Каменщик и Коган обременили предприятие кредитными обязательствами в пользу компании DME Airport Designated Activity Company (Ирландия). Этим иностранным инвестором приобретены еврооблигации "Домодедово-2028-евро" более чем на 450 миллионов долларов со сроком погашения до 8 февраля 2028 года. Однако полученные средства на развитие аэропорта не направлялись, а Коган с Каменщиком поделили их между собой. "В результате указанных сделок российские стратегические общества поставлены в финансово-экономическую, технологическую и управленческую зависимость от действий и решений иностранного инвестора. Создан риск утраты ГК "Домодедово" объектов транспортной инфраструктуры и дестабилизации работы субъекта естественной монополии", - уточняется в иске. Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, выяснили прокуроры, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов, введенных указом президента РФ Владимира Путина. В итоге Генеральная прокуратура РФ потребовала "признать ничтожными сделки" между указанными компаниями, применить последствия "недействительности ничтожных сделок", в результате которых стратегические предприятия "Домодедово" оказались под иностранным влиянием.

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html

https://ria.ru/20240801/domodedovo-1963524626.html

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, россия, мальта, дмитрий каменщик, владимир путин, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, происшествия, домодедово