https://ria.ru/20250130/gaza-1996500790.html

Спецпосланник Трампа назвал сроки восстановления сектора Газа

Спецпосланник Трампа назвал сроки восстановления сектора Газа - РИА Новости, 30.01.2025

Спецпосланник Трампа назвал сроки восстановления сектора Газа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:42:00+03:00

2025-01-30T22:42:00+03:00

2025-01-30T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет. В среду эмиссар Белого дома провел в Газе большую часть дня, оценивая ситуацию с земли и с воздуха. Он стал первым официальным лицом США, посетившим Газу за 15 лет, отмечает портал Axios. По словам Уиткоффа, судя по тому, что он увидел во время своего визита, Газа "непригодна для жизни". "Бытует мнение, что за пять лет мы сможем разработать надежный план для Газы. Но это невозможно. Это план восстановления на 10-15 лет", - сказал он в интервью Axios. По оценкам Уиткоффа, занимавшегося строительством недвижимости, только на снос и перемещение обломков уйдет пять лет. Еще несколько лет потребует процесс оценки потенциального влияния многочисленных туннелей под Газой на строительство новых фундаментов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250130/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году