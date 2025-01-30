Спецпосланник Трампа назвал сроки восстановления сектора Газа
Спецпосланник Трампа Уиткофф: восстановление сектора Газа может занять до 15 лет
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет.
В среду эмиссар Белого дома провел в Газе большую часть дня, оценивая ситуацию с земли и с воздуха. Он стал первым официальным лицом США, посетившим Газу за 15 лет, отмечает портал Axios. По словам Уиткоффа, судя по тому, что он увидел во время своего визита, Газа "непригодна для жизни".
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"Бытует мнение, что за пять лет мы сможем разработать надежный план для Газы. Но это невозможно. Это план восстановления на 10-15 лет", - сказал он в интервью Axios.
По оценкам Уиткоффа, занимавшегося строительством недвижимости, только на снос и перемещение обломков уйдет пять лет. Еще несколько лет потребует процесс оценки потенциального влияния многочисленных туннелей под Газой на строительство новых фундаментов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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