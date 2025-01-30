В Словакии рассказали о последствиях остановки транзита газа из России
Сакова: объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Остановка Киевом транзита газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Объем газа в украинских хранилищах снизился к критической границе в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 миллионов кубических метров в месяц. Более того, прогноз погоды обещает понижение температуры в феврале. Результат (остановки Киевом транзита газа - ред.) - цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
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Она напомнила, что о негативных последствиях, которые будет иметь решение Владимира Зеленского остановить транзит газа через украинскую территорию, словацкая сторона говорила еще в декабре 2024 года.
"Это решение одностороннее, неразумное, непрагматичное и серьезно повлияет на повышение цен на газ для всей Европы. Сбылось и наше второе негативное ожидание от этого решения: у Украины не будет достаточно газа для собственного потребления", - заключила Сакова.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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