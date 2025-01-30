Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html
Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку
Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку - РИА Новости, 30.01.2025
Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку
Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не исключает ухода президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:44:00+03:00
2025-01-30T00:44:00+03:00
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
мишель барнье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не исключает ухода президента Франции Эммануэля Макрона в отставку до истечения его властных полномочий. Ранее Марин Ле Пен также заявляла, что, по ее мнению, Францию ждет очередной роспуск парламента. Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года. "Мне кажется, что требование об отставке президента Республики не соответствует нашим государственным институтам, но я не исключаю этого", - заявила Ле Пен в интервью телеканалу LCI. При этом Ле Пен добавила, что чем меньше времени Макрон останется у власти - тем лучше будет для "Национального объединения". За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aef7e36456ae62bfe39d44b3b73149cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку

Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку до истечения его полномочий

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не исключает ухода президента Франции Эммануэля Макрона в отставку до истечения его властных полномочий.
Ранее Марин Ле Пен также заявляла, что, по ее мнению, Францию ждет очередной роспуск парламента. Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Макрон в ярости: охота на тайны сексуальной жизни президента продолжается
24 января, 08:00
"Мне кажется, что требование об отставке президента Республики не соответствует нашим государственным институтам, но я не исключаю этого", - заявила Ле Пен в интервью телеканалу LCI.
При этом Ле Пен добавила, что чем меньше времени Макрон останется у власти - тем лучше будет для "Национального объединения".
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона
14 декабря 2024, 17:21
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль МакронМишель Барнье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала