https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html

Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку

Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку - РИА Новости, 30.01.2025

Ле Пен не исключила ухода Макрона в отставку

Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не исключает ухода президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:44:00+03:00

2025-01-30T00:44:00+03:00

2025-01-30T00:44:00+03:00

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

мишель барнье

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не исключает ухода президента Франции Эммануэля Макрона в отставку до истечения его властных полномочий. Ранее Марин Ле Пен также заявляла, что, по ее мнению, Францию ждет очередной роспуск парламента. Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года. "Мне кажется, что требование об отставке президента Республики не соответствует нашим государственным институтам, но я не исключаю этого", - заявила Ле Пен в интервью телеканалу LCI. При этом Ле Пен добавила, что чем меньше времени Макрон останется у власти - тем лучше будет для "Национального объединения". За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.

https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html

https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, мишель барнье