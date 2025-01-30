Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину
Французский генерал Ришу: разместить 200 тысяч миротворцев на Украине невозможно
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран на Украине численностью 200 тысяч человек.
"Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - приводит его слова газета Express.
В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
16 декабря 2024, 12:24