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Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 30.01.2025
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11:15 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/frantsija-1996291509.html
Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину
Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 30.01.2025
Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину
Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:15:00+03:00
2025-01-30T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран на Украине численностью 200 тысяч человек. "Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - приводит его слова газета Express. В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html
https://ria.ru/20241216/peskov-1989409730.html
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украина, россия, франция, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
Во Франции назвали невозможной отправку миротворцев на Украину

Французский генерал Ришу: разместить 200 тысяч миротворцев на Украине невозможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран на Украине численностью 200 тысяч человек.
"Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - приводит его слова газета Express.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
16 января, 03:20
В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
27 января, 00:47
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
16 декабря 2024, 12:24
 
УкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ мире
 
 
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