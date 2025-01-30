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Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке - РИА Новости, 30.01.2025
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18:37 30.01.2025 (обновлено: 18:44 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/fonbet-1996469375.html
Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке
Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке - РИА Новости, 30.01.2025
Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке
Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, проходящий по уголовному делу о взятке, оформил явку с повинной, дал изобличающие коррупционную... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:37:00+03:00
2025-01-30T18:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
сергей анохин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, проходящий по уголовному делу о взятке, оформил явку с повинной, дал изобличающие коррупционную схему признательные показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.Об этом заявила адвокат мужчины в ходе рассмотрения вопроса об аресте Анохина."Он дал явку с повинной и изобличил лиц-участников коррупционной схемы, дал подробные признательные показания, раскрыл свою переписку в мессенджере, дал свой телефон", - заявила адвокат суду.По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".В середине декабря 2024 года был задержан еще один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
https://rsport.ria.ru/20250130/anokhin-1996464141.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, сергей анохин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Сергей Анохин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке

Экс-глава "Фонбета" Анохин изобличил коррупционную схему по делу о взятке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Анохин в суде
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сергей Анохин в суде
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, проходящий по уголовному делу о взятке, оформил явку с повинной, дал изобличающие коррупционную схему признательные показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Об этом заявила адвокат мужчины в ходе рассмотрения вопроса об аресте Анохина.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Следователь заявил в суде о двойном гражданстве Анохина
Вчера, 18:27
"Он дал явку с повинной и изобличил лиц-участников коррупционной схемы, дал подробные признательные показания, раскрыл свою переписку в мессенджере, дал свой телефон", - заявила адвокат суду.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет"
Вчера, 18:16
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан еще один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В СК рассказали подробности о деле экс-главы "Фонбета" Анохина
Вчера, 12:08
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскСергей АнохинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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