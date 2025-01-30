Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке
Экс-глава "Фонбета" Анохин изобличил коррупционную схему по делу о взятке
Сергей Анохин в суде
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, проходящий по уголовному делу о взятке, оформил явку с повинной, дал изобличающие коррупционную схему признательные показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Об этом заявила адвокат мужчины в ходе рассмотрения вопроса об аресте Анохина.
"Он дал явку с повинной и изобличил лиц-участников коррупционной схемы, дал подробные признательные показания, раскрыл свою переписку в мессенджере, дал свой телефон", - заявила адвокат суду.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан еще один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.