https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина - РИА Новости, 30.01.2025
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина
Посредники передали 10 миллионов рублей из суммы взятки, в даче которой обвинили экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, на заправке в Красногорске 28... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:02:00+03:00
2025-01-30T15:02:00+03:00
2025-01-30T16:14:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
сергей анохин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посредники передали 10 миллионов рублей из суммы взятки, в даче которой обвинили экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, на заправке в Красногорске 28 января, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей. Далее, 28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 миллионов рублей на автозаправке в городе Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента", - говорится в сообщении.Расследование данное уголовного дела взято на контроль прокуратурой Московской области.Как ранее сегодня заявили в подмосковном главке СК РФ, Анохину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.По версии следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.По этому же делу задержаны один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, сергей анохин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Анохин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина
Посредники в деле Анохина передали взятку на заправке в Красногорске 28 января