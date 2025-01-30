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Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина

Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина - РИА Новости, 30.01.2025

Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина

Посредники передали 10 миллионов рублей из суммы взятки, в даче которой обвинили экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, на заправке в Красногорске 28... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:02:00+03:00

2025-01-30T15:02:00+03:00

2025-01-30T16:14:00+03:00

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

сергей анохин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посредники передали 10 миллионов рублей из суммы взятки, в даче которой обвинили экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, на заправке в Красногорске 28 января, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей. Далее, 28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 миллионов рублей на автозаправке в городе Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента", - говорится в сообщении.Расследование данное уголовного дела взято на контроль прокуратурой Московской области.Как ранее сегодня заявили в подмосковном главке СК РФ, Анохину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.По версии следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.По этому же делу задержаны один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, сергей анохин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)