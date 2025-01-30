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Фицо отменил встречу с Еврокомиссией по газу - РИА Новости, 30.01.2025
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20:34 30.01.2025 (обновлено: 20:35 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/fitso-1996488526.html
Фицо отменил встречу с Еврокомиссией по газу
Фицо отменил встречу с Еврокомиссией по газу - РИА Новости, 30.01.2025
Фицо отменил встречу с Еврокомиссией по газу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был вынужден отменить встречу с представителями Европейской комиссии, где должна была обсуждаться ситуация с остановкой... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:34:00+03:00
2025-01-30T20:35:00+03:00
в мире
словакия
украина
брюссель
роберт фицо
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был вынужден отменить встречу с представителями Европейской комиссии, где должна была обсуждаться ситуация с остановкой Киевом транзита газа через украинскую территорию в Европу, из-за технического сбоя в авиасообщении Бельгии. Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время. По данным издания Soir, причиной технического сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac). "По дороге в Брюссель нам сообщили, что воздушное пространство над аэропортом в Брюсселе закрыто по техническим причинам… Пилоты меня проинформировали, что не менее полутора часов мы должны были бы кружить над Брюсселем, что означает, что у нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике", - сказал Фицо журналистам в четверг. Во вторник Фицо заявил, что Европейская комиссия в споре с Владимиром Зеленским по газу встала на сторону Словакии. По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Киев вернулся к "мысли о транзите газа через украинскую территорию". В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. Глава словацкого МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссии, отметив, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана. Фицо уже встречался с представителями Европейской комиссии в начале января для обсуждения транзита газа через Украину, на возобновлении которого настаивает Словакия. Тогда было принято решение создать специальную рабочую группу для поиска выхода из сложившейся ситуации. Премьер Словакии в свою очередь заявил, что, если переговоры ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с помощью Украине. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250130/fitso-1996477516.html
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html
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в мире, словакия, украина, брюссель, роберт фицо, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, россия
В мире, Словакия, Украина, Брюссель, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, Россия
Фицо отменил встречу с Еврокомиссией по газу

Фицо отменил встречу с ЕК по газу из-за сбоя в авиасообщении в Бельгии

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был вынужден отменить встречу с представителями Европейской комиссии, где должна была обсуждаться ситуация с остановкой Киевом транзита газа через украинскую территорию в Европу, из-за технического сбоя в авиасообщении Бельгии.
Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время. По данным издания Soir, причиной технического сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac).
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Фицо рассказал о возможных последствиях остановки Киевом транзита газа
Вчера, 19:20
"По дороге в Брюссель нам сообщили, что воздушное пространство над аэропортом в Брюсселе закрыто по техническим причинам… Пилоты меня проинформировали, что не менее полутора часов мы должны были бы кружить над Брюсселем, что означает, что у нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике", - сказал Фицо журналистам в четверг.
Во вторник Фицо заявил, что Европейская комиссия в споре с Владимиром Зеленским по газу встала на сторону Словакии. По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Киев вернулся к "мысли о транзите газа через украинскую территорию".
В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. Глава словацкого МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссии, отметив, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо
29 января, 08:51
Фицо уже встречался с представителями Европейской комиссии в начале января для обсуждения транзита газа через Украину, на возобновлении которого настаивает Словакия. Тогда было принято решение создать специальную рабочую группу для поиска выхода из сложившейся ситуации. Премьер Словакии в свою очередь заявил, что, если переговоры ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с помощью Украине.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Фицо рассказал, как Зеленский хотел добиться от него поддержки
28 января, 23:38
 
В миреСловакияУкраинаБрюссельРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуРоссия
 
 
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