https://ria.ru/20250130/fitso-1996477516.html

Фицо рассказал о возможных последствиях остановки Киевом транзита газа

Фицо рассказал о возможных последствиях остановки Киевом транзита газа - РИА Новости, 30.01.2025

Фицо рассказал о возможных последствиях остановки Киевом транзита газа

У Словакии могут возникнуть проблемы с заполнением газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа, заявил премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:20:00+03:00

2025-01-30T19:20:00+03:00

2025-01-30T21:00:00+03:00

словакия

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БРАТИСЛАВА, 30 янв — РИА Новости. У Словакии могут возникнуть проблемы с заполнением газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа, заявил премьер-министр Роберт Фицо."Мы пока выживаем в вопросе внутреннего потребления, но у нас будут проблемы с заполнением резервуаров в конце этого года на 2026-й, но прежде всего мы теряем огромные деньги на сборах за транзит", — сказал он. Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо предупреждал, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

https://ria.ru/20250128/fitso-1996015326.html

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