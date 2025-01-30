https://ria.ru/20250130/figurant-1996508668.html

Осужденный организатор финансирования ИГ* дал показания на нового фигуранта

Осужденный организатор финансирования ИГ* дал показания на нового фигуранта - РИА Новости, 30.01.2025

Осужденный организатор финансирования ИГ* дал показания на нового фигуранта

Осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:42:00+03:00

2025-01-30T23:42:00+03:00

2025-01-30T23:42:00+03:00

происшествия

россия

сирия

ирак

исламское государство*

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам. В результате он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников, Бегиев был приговорен к 17 годам колонии. "Спустя пять лет после задержания, с 2019 года, Бегиев дал показания на нового фигуранта", - сказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html

https://ria.ru/20250120/zahvatchiki-1994658045.html

россия

сирия

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происшествия, россия, сирия, ирак, исламское государство*